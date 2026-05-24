Spiritul universitar, celebrat prin sport de studenții Universității „Dimitrie Cantemir” din Cluj: „Educația de calitate se construiește și prin momente care unesc oamenii în afara sălilor de curs”. |Foto: Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, UCDC – Facebook

Crosul Universităților Clujene, eveniment desfășurat în cadrul Zilelor Clujului, a adunat sute de participanți la start: studenții Facultății de Științe Economice și ai Facultății de Drept ai Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca au făcut senzație în cadrul competiției.

Studenții celor două facultăți nu au ratat ocazia de a alerga alături de colegii de la toate universitățile din municipiu și de a experimenta atmosfera de sărbătoare de la finalul cursei.

Clipe emoționante, pline de mișcare și energie, pentru studenții Universității „Dimitrie Cantermir” din Cluj la Crosul Universităților Clujene: tinerii au participat la o cursă de neuitat, care a îmbinat sportul, distracția și spiritul academic|Foto: Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, UCDC – Facebook

Tinerii studenți au participat la competiția ce presupune parcurgerea unui traseu de 3 km prin multiple zone istorice impresionante ale Clujului.

„Educația de calitate se construiește și prin astfel de momente care unesc oamenii în afara sălilor de curs.

Mișcarea, spiritul civic și apartenența la comunitatea universitară clujeană ne definesc”, au transmis reprezentanții Facultății de Științe Economice de la Universitatea „Dimitrie Cantemir”.

Dragoș Vana, decanul Facultății de Științe Economice Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca și primarul Clujului, Emil Boc la Crosul Universităților Clujene, competiție desfășurată în cadrul Zilelor Clujului 2026 |Foto: Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, UCDC – Facebook

Edilul Emil Boc i-a ]ndemnat pe clujeni să facă din mișcare un stil sănătos de viață:

Mișcarea este cea mai ieftină investiție în sănătate, aduce beneficii și energie, viață mai lungă și de calitate, bună dispoziție și capacitatea de a petrece timp de calitate alături de cei care fac mișcare. Haideți să facem mișcare, să facem din mișcare un stil de viață sănătos”, a spus Emil Boc, care a parcurs ca în fiecare an cursa de 3 km alături de clujeni și iubitorii de sport.

Studenții Facultății de Științe Economice ai Universității „Dimitrie Cantemir” Cluj, la Crosul Universităților Clujene, duminică, 24 mai 2026 |Foto: Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, UCDC – Facebook

Participanții au redescoperit farmecul orașului prin sport în cadrul unui eveniment dedicat mișcării, spiritului universitar și comunității.

Crosul Universităților Clujene, organizat sub egida Zilelor Clujului, reunește studenți de la toate instituțiile de învățământ superior din oraș și iubitori de mișcare într-un eveniment ce oferă o experiență de neuitat.

Programul complet și alte detalii despre întreg evenimentul se găsesc pe site-ul Zilelor Clujului. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca alături de comunitate.

