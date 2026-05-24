Suspect împușcat mortal după ce a deschis focul în apropierea Casei Albe: Trump laudă intervenția Serviciului Secret

O persoană a fost împușcată mortal după ce a deschis focul asupra Secret Service în apropierea Casei Albe.

Suspectul implicat într-un atac armat în apropierea Casei Albe a fost ucis sâmbătă seara într-un schimb de focuri cu agenți ai Serviciului Secret, potrivit confirmărilor oficiale, notează BBC.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a mulțumit Serviciului Secret pentru „acțiunea lor rapidă și profesională” în prinderea atacatorului, despre care a spus că are „un istoric violent și o posibilă obsesie pentru cea mai prețuită clădire a țării noastre”.

Trump se afla la Casa Albă în momentul atacului, după ce își anulase deplasările din weekend pe fondul tensiunilor cu Iranul.

„Nicio persoană protejată sau operațiune nu a fost afectată”, potrivit Secret Service.

„Poliţia Serviciului Secret a ripostat, împuşcând suspectul, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a fost declarat decedat”, menționează sursa citată.

Mai multe media americane l-au identificat pe suspect drept Nasire Best, în vârstă de 21 de ani. Potrivit acestora, tânărul din statul Maryland, de lângă Washington, avea antecedente de tulburări psihice şi era deja cunoscut Serviciului Secret pentru că fusese văzut de mai multe ori în apropierea Casei Albe.

„Acest incident are loc la o lună după atacul armat de la cina corespondenţilor de la Casa Albă şi demonstrează cât de important este ca toţi viitorii preşedinţi să beneficieze de ceea ce va fi cel mai sigur şi mai bine protejat spaţiu de acest fel construit vreodată în Washington, D.C. Securitatea naţională a ţării noastre o cere", a scris Trump duminică dimineaţa pe contul său de Truth Social.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost ţinta a trei presupuse tentative de asasinat, cea mai recentă având loc la 25 aprilie, când un bărbat înarmat a forţat un punct de control de securitate în apropierea sălii de bal unde preşedintele participa la cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă.

