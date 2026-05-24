Sănătatea Cluj ratează barajul către Liga a 2-a!

Sănătatea Cluj a pierdut pe terenul celor de la Unirea Alba Iulia, scor 1-0, în ultima etapă din play-off-ul Ligii a 3-a.

Unirea Alba Iulia a câștigat duelul din ultima etapă cu Sănătatea Cluj / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Cu această victorie, alb-negrii au încheiat sezonul pe poziția secundă și vor juca turneul de promovare în al doilea eșalon.

De partea cealaltă, „virușii verzi” au încheiat unul dintre cele mai bune sezoane din istoria modernă a echipei – locul 3.

Jucătorii antrenați de Vasile Miriuță s-au confruntat cu o atmosferă incendiară pe „Cetate”, însă nu s-au lăsat intimidați și au ratat primele șanse ale meciului.

Jucătorii gazdelor au sărbătorit împreună cu fanii calificarea la barajul pentru Liga 2 / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Pop și Fărcășan au fost cei mai activi jucători ai clujenilor, însă unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Giurgiu din lovitură liberă cu puțin înainte de pauză.

Cu puțin timp înainte, Bessong văzuse cartonașul roșu pentru un fault dur asupra lui Jorza, spre disperarea antrenorului oaspeților.

După acest succes, Unirea va da piept cu Şoimii Gura Humorului (S1), SC Popeşti Leordeni (S2) sau Minerul Lupeni (S3) pentru un loc în Liga 2.

