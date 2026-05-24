Tudor Giurgiu: „Orice guvern normal la cap ar susține filmul lui Mungiu pentru Oscar”

Tudor Giurgiu cere Guvernului să bage bani în drumul lui Mungiu spre Oscar.

Filmul „Fjord”, premiat la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de la Cannes cu trofeul Palme d'Or îl „consacră definitiv pe Mungiu drept cel mai important și influent cineast român”, spune regizorul clujean Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

De altfel, regizorul Tudor Giurgiu spune că Guvernul trebuie să se preocupe de susținerea peliculei „Fjord” pentru Oscar dar și de susținerea industriei filmului românesc.

Regizorul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d'Or - la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007.

„E echivalentul World Cup la fotbal sau a Grand Prix-ului la snooker. Cele mai bune filme din lume sunt selectate într-o competiție de unde, regulat, filmele premiate ajung să câștige fie Oscaruri, fie alte multe premii sau/și titulatura de «filmul anului». Să fii selectat în competiție e deja o performanță, darmite să câștigi Palme d’Or, premiul cel mare!”, notează regizorul Tudor Giurgiu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sursa: Tudor Giurgiu – Facebook

Premul obținut și succesul peliculei îl consacră pe Mungiu drept „cel mai influent cineast român”, arată Tudor Giurgiu:

„Succesul filmului «Fjord» de Cristian Mungiu e important, cred, din multe perspective: e o coproducție internațională între 6 țări (Romania, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Franța, Suedia), filmatǎ în Norvegia, cu o distribuție în care sunt 2 superstaruri globale, care a presupus un efort impresionant (al echipei române) de a asigura finanțarea necesară derulării proiectului.

Apoi, filmul a fost precumpărat (pentru USA) cu multe luni înaintea Cannes-ului de către Neon, distribuitorul cel mai puternic de pe piața americană, care știe cum să își ducă filmele spre Oscar (Sentimental Value, Anora, Parasite, Triangle of Sadness). Și, nu în ultimul rând, îl consacră definitiv pe Mungiu drept cel mai important și influent cineast român din toate timpurile”, adaugă regizorul clujean în mesajul citat.

De asemenea, Tudor Giurgiu cere Guvernului asigurarea unui buget de reprezentare a peliculei pentru premiile Oscar, precum și susținerea filmului românesc:

„Orice guvern normal la cap dintr-o țară a cărui regizor câștigă al doilea Palme d’Or ar trebui să se preocupe asap nu de decorații și mesaje sforăitoare ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar (o eternă problemă), fiind vorba aici mai mult decât de succesul meritat al filmului Fjord, cât mai ales de o campanie de imagine și de diplomație culturală pentru țară.

Și, aș îndrăzni să mai adaug, să se preocupe de felul în care se adună (cu greu) bani pentru filmul românesc, de circulația și promovarea lui în țară și străinătate. Fără înțelegerea că filmul e o industrie puternică, care poate genera locuri de muncă și aduce business consistent în țară, n-am făcut nimic. Felicitări regizorului, echipei și tuturor celor implicați! E un moment istoric pentru cinemaul autohton”, a mai spus Tudor Giurgiu.

Într-un mesaj pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan i-a mulțumit regizorului Cristian Mungiu „pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”:

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes.

Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a transmis Bolojan în mesajul citat.

Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d'Or cu filmul „Fjord”

În filmul „Fjord”, o dramă despre complexitatea moralității, cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan și Renate Reinsve) se stabilește împreună cu cei cinci copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor, și le critică credința religioasă.

„Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des”, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or.

