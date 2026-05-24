Doi primari care au scos România din criză: Emil Boc și Ilie Bolojan!

Reducerea cheltuielilor și eliminarea pensiilor speciale, reașezarea „statului obez” pe o traiectorie a eficienței administrative sunt demersuri care au arătat că, în perioade dificile, România are capacitatea de a se redresa economic în baza unor politici bine coordonate.

Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

„Sunt doi primari care au ajuns la guvernare și au avut de reparat în această țară”, spune Ionuț Rusu, managerul BT Arena.

În 2010, perioadă în care România se confrunta cu o criză economică susținută, Guvernul Boc reușea să treacă proiectul eliminării pensiilor speciale de Curtea Constituțională (CCR), să reducă cheltuielile și riscul de creștere a gradului de îndatorare a țării.

Ulterior, guvernele care au urmat au reintrodus, treptat, pensiile de serviciu.

Eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați a reprezentat o provocare și pentru Guvernul Bolojan, confruntat cu o opoziție constantă.

După cum semnalează Ionuț Rusu, directorul BT Arena, cei doi premieri au reușit să reașeze România pe „o traiectorie corectă”, după perioade de dezmăț politic pe bani publici:

„Sunt doi primari din Ardeal, doi oameni pe care îi respect – Emil Boc și Ilie Bolojan.

Amâmdoi au prins două perioade de criză și au trebuit să reașeze țara pe o traiectorie corectă din punct de vedere administrativ, au trebuit să taie cheltuieli, să taie sinecuri, să taie această clientelă politică care face rău României de atâția zeci de ani și nu au fost lăsați. Sau au fost lăsați să-și facă treaba doar într-o anumită măsură”, a declarat directorul Sălii Polivalente BT Arena Cluj, Ionuț Rusu, în podcastul Horia Nasra Show.

Astfel, după cum explică managerul BT Arena, terenul pentru creșterea economică ulterioară a României a fost pregătit în perioade de austeritate, prin politici coerente.

„Amintiți-vă ce creștere economică a venit după Guvernul Boc: a pregătit terenul pentru acea creștere economică.

E ca în business: ai venituri de 10 lei, iar tu ca stat cheltui 14 -15 lei pe an. Nu e decât o chestiune de timp până când vei intra în incapacitate de plată.

Ceea ce se întâmpla și în România: am fost avertizați de toate instituțiile financiare internaționale că direcția pe care mergea țara nu era una corectă. Gradul de îndatorare a României a crescut foarte mult, mai bine de jumătate din PIB.

Din păcate, acei bani prin care țara s-a îndatorat nu au mers pe investiții: nu avem autostradă să mergem de la Cluj la Constanța, de la Timișoara la Iași sau de la București în tot restul țării, să fim conectați la vestul Europei. (Banii – n.red.) au mers pe cheltuiala statului, pentru aparatul bugetar”, a adăugat Ionuț Rusu, managerul BT Arena.

„Statul obez”

Potrivit raportului publicat de Guvern la începutul lunii mai, administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă în raport cu rezultatele obținute, iar fondurile publice sunt distribuite inechitabil

Raportul evidențiază „o serie de disfuncționalități și vulnerabilități care afectează profund capacitatea instituțiilor publice de a răspunde eficient nevoilor cetățenilor și de a valorifica resursele existente”, în acest sens fiind menționată „fragmentarea și incoerența bazelor de date instituționale”, „raportări neuniforme și erori sistemice”, „supradimensionarea aparatului administrativ în anumite zone” și „inechități și dezechilibre în finanțarea publică”.

Potrivit datelor oficiale publicate de Executiv, „deși ponderea cheltuielilor de personal nu este la cel mai înalt punct din ultimii 20 de ani, se observă o tendință de creștere din nou”.

