Emoție, spectacole și culoare la Zilele Clujului: Programul evenimentelor de duminică, 24 mai

Zilele Clujului continuă, duminică, cu o nouă zi plină de energie, culoare și evenimente pentru toate vârstele, în zeci de locații din oraș. Clujenii și vizitatorii se bucură de un weekend cu concerte, spectacole, activități pentru copii și familie și momente dedicate comunității.

Printre confetti colorate, ritmuri de muzică clasică și o paradă impresionantă, sărbătoarea comunității continuă să creeze legături pe străzile Clujului.

Zilele Clujului au continuat sâmbătă cu o nouă zi plină de energie, culoare și evenimente pentru toate vârstele, în peste 40 de locuri din oraș.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei a fost Parada Zilelor Clujului, care a adus în centrul orașului confetti colorate, personaje spectaculoase, muzică, dans și bucuria de a fi împreună.

Edilul Emil Boc, împreună cu soția sa, Oana Boc și viceprimarul Dan Tarcea, au fost alături de clujeni la Parada Zilelor Clujului:

„Parada la care sunt prezenți an de an mii de clujeni este un mod prin care Clujul își sărbătorește diversitatea și forța comunității.

Ne bucurăm de o atmosferă europeană, avem un Cluj care se distrează, dar care știe să și muncească.

La Cluj diversitatea este o sursă de putere, nu este o sursă de diviziune, este o sursă de prosperitate și de continuitate”, a declarat primarul Emil Boc.

Seara, Piața Unirii a găzduit Seara de Muzică Clasică, cu participarea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, urmată de concertul-eveniment „Notte d’amore”, susținut de Corul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Corul Operei Maghiare de Stat din Cluj-Napoca, Corul Filarmonicii de Stat Transilvania și Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Parcul Central a fost, și sâmbătă, unul dintre punctele principale ale sărbătorii, cu Festivalul de Vin, Târgul Meșterilor Populari, Promenada Cărților, ateliere pentru copii, activități pentru mediu, Fun Zone, activități sportive, standul campaniei „Adoptă un prieten pe viață”, caiac pe Lacul Chios și momente dedicate familiilor.

Pe strada Iuliu Maniu, evenimentul „Midnight Snack”, susținut de Vodafone, a adus comunitatea la aceeași masă, într-un format dedicat hranei sustenabile, producătorilor locali și bucuriei de a împărți gusturi și povești în spațiul public.

Parcul Feroviarilor a găzduit activități educative, ateliere IT, demonstrații de robotică, EDUSPHERA - educație imersivă, Picnic Boutique, Handmade Transilvania și Forumul Proiectelor Europene pentru Cartierul Iris. Pe malurile Someșului, la Plaja Grigorescu, avanpremiera Vamos a la Playa 2026 a adus expoziții, ateliere, dans, picnic și muzică.

Strada Potaissa și Zidul Cetății au fost animate de Tabăra Istorică, cu ateliere medievale, reconstituiri, lupte de gladiatori, demonstrații de meșteșuguri și spectacole cu foc.

În același timp, Noaptea Muzeelor a deschis porțile mai multor spații culturale, printre care Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul Militar „Mareșal Constantin Prezan”.

Programul zilei a fost completat de evenimente în Piața Muzeului, pe strada Universității, pe Bulevardul Eroilor, în bazele sportive Gheorgheni și La Terenuri, în Parcul Zorilor, la Iulius Parc, Cinema Dacia, Cinema Mărăști, Cluj Hub și în alte spații culturale ale orașului.

Zilele Clujului 2026: Programul evenimentelor de duminică, 24 mai

Programul evenimentelor de duminică, 24 mai, din cadrul Zilelor Clujului, continuă cu spectacole folclorice și activități pentru familii în mai multe zone ale orașului.

În Parcul Feroviarilor sunt pregătite activități educative și recreative pentru copii și părinți, iar la Plaja Grigorescu va avea loc evenimentul Midday Snack, unul dintre cele mai relaxate și populare momente dedicate tinerilor.

În ultima zi din weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe Strada Mihail Kogălniceanu, Târgul Organizațiilor de Tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării.

Piața Unirii

09:30

Crosul Universităților Clujene

13:00–21:00

Photobooth

Infopoint turistic - Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Cluj

13:00–21:00

RoboVR

Descoperă orașul în realitatea virtuală cu RoboVR!

12:00–18:30

Animație stradală

Teatrul Magic Puppet

16:00–22:00

Animație stradală

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

12:30

REGAL FOLCLORIC

Ansamblul folcloric Armonia Seniorilor Grupul vocal-instrumental Speranța Centrul Seniorilor Observator – Grupul vocal Tradiții Ardelene Roxana Poiană Mariana Sfechiș Adriana Irimieș Mihaela Grindean Daria Teodora Vasile Andra Cocian Ansamblul folcloric Mărțișorul Cluj-Napoca Ioan Bocșa și Grupul din Ansamblul de muzică tradițională românească Icoane Ansamblul folcloric Românașul Ansamblul de dans popular „Struguraș" și artista Silvia Zăgoreanu - Moment artistic oferit de orașul înfrățit Ungheni în moment aniversar: 10 ani de înfrățire Cluj-Napoca, România-Ungheni, Republica Moldova Ana Ilca Mureșan Marius Ciprian Pop Sava Negrean Brudașcu Formația Romano Ansamblul folcloric Zurboló Ansamblul de dansuri grecești Ithaki Ansamblul folcloric Tradiții Someșul Napoca Lavinia Goste Aurel Tămaș Ansamblul folcloric Dor Transilvan In memoriam Dumitru Fărcaș - Cristian Totpati Valeria și Traian Ilea Oana Bozga-Pintea Florian Rosan Lucia Potra Amalia Chiper Inga Trofim Maria Golban Șomlea Ionut Koblicska

16:00

Ansamblul de dans popular „Struguraș" și artista Silvia Zăgoreanu

Moment artistic oferit de orașul înfrățit Ungheni în moment aniversar: 10 ani de înfrățire Cluj-Napoca, România-Ungheni, Republica Moldova

Str. Mihail Kogălniceanu

10:00–23:00

Festivalul Gastronomic Internațional

Cu prilejul sărbătoririi a 50 de înfrățire Cluj-Napoca, România-Köln, Germania, standul german DWNT va pregăti ateliere de gătit și quizuri cu premii, degustări de bunătăți și demonstrații culinare, precum și cursuri scurte și interactive de limba germană susținute de Gutenberg Studentenverein și DWNT, completate de scurte activități de tip „fun psychology".

16:30–21:30

PROGRAM SCENĂ

16:30–17:00 Genessis Dance Studio 17:30 Music Haeven 18:15 Andreea Silochi 19:00 Silvia Baciu Trio 20:00 Școala de muzică Voltaj Academy 21:00 Be Right Band

10:00–22:00

EthniCity

Prin artă, muzică și comunicare se creează spațiul ideal pentru consolidarea relațiilor etnice dintre cetățenii români și cei de naționalitate diferită. 11:00–11:45 Live True Music: Bogdan Ionuț / Frigur Botond 13:00–14:00 Argentinian Tango 14:00–15:30 Traditional Multicultural Concert by Cercul Întreg — str. Mihail Kogălniceanu 15:00–15:30 Dance with Sonrisa 15:30–16:40 Ukrainian Music Vibes 17:00–18:00 Palestinian Heritage 18:00–19:00 Latino Dance Workshop 19:00–19:30 Zumba, Brazilian Rhythms 19:30–19:50 The Hellenic Union from Romania, Cluj Branch 20:00–21:00 Son de Napoca Band, Corazón Latino en Transilvania 21:00–22:00 Mădălina Ioana Petre Duo, Guitarra Brasileira

Str. Universității

16:00–18:40

Moment artistic Fantasya Carousel

16:00–16:40 | 18:00–18:40 Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

17:00–19:45

Moment artistic Concertia

17:00–17:45 | 19:00–19:45 Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

16:30–21:30

City Jazz Hub

16:30–17:00 | 20:00–20:30 | 21:00–21:30 coordonator Dima Belinski

B-dul Eroilor

14:00–21:00

Caricaturi la cornet

19:00–21:10

Grande Madame

19:00–19:40, 20:30–21:10 Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Piața Muzeului

10:00–22:00

Târguțu' Vintage

14:00–21:00

Caricaturi la cornet

în fața Casei Matei Corvin

18:30–20:30

Momente de bucurie cu Young Famous Orchestra

18:30–19:00 | 20:00–20:30 în fața Casei Matei Corvin

11:00–21:00

PROGRAM SCENĂ

11:00 Vasilache și Mărioara în jurul lumii — spectacol în limba română 5+ — Teatrul de Păpuși Puck 16:45 Flashmob by Attitude 17:00 Elf's Music Vibes 18:00 Boemis 19:00 Me and my piano, cu Patriciu Pop 20:00 Soiree 21:00 Desperado

Str. Iuliu Maniu

10:00–20:00

Catrafusale Garage sale caritabil adresat tuturor celor pasionați de cumpărături sustenabile

Rotaract Visio Cluj-Napoca

Programul complet și alte detalii despre întreg evenimentul se găsesc pe site-ul Zilelor Clujului. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca alături de comunitate.

