Emil Boc, la Crosul Universităților Clujene: „Să facem din mișcare un stil de viață sănătos”

Crosul Universităților Clujene, eveniment desfășurat în cadrul Zilelor Clujului, a adunat sute de participanți la start. „Haideți să facem mișcare! Să facem din mișcare un stil de viață sănătos”, a transmis primarul Emil Boc.

Primarul Clujului Emil Boc s-a aflat printre participanții la crosul de 3 km desfășurat în cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Clujului.

Edilul a transmis și un mesaj către clujeni prin care îi îndeamnă să facă din mișcare un stil sănătos de viață:

Ultima zi a festivalului Zilele Clujului 2026 începe cu Crosul Universităților Clujene, organizat în Piața Unirii.

„Clujul știe să muncească, Clujul știe să se distreze, Clujul știe să facă mișcare.

Acum avem Crosul Universităților Clujene, cu ocazia Zilelor Clujului, un cros de 3 km”, a declarat primarul Emil Boc într-un mesaj video transmis la startul competiției.

„Mesajul meu este următorul: Mișcarea este cea mai ieftină investiție în sănătate, aduce beneficii și energie, viață mai lungă și de calitate, bună dispoziție și capacitatea de a petrece timp de calitate alături de cei care fac mișcare. Haideți să facem mișcare, să facem din mișcare un stil de viață sănătos”, a adăugat edilul Emil Boc în mesajul său.

Zilele Clujului 2026: un festival dedicat comunității

Programul evenimentelor de duminică, 24 mai, din cadrul Zilelor Clujului, continuă cu spectacole folclorice și activități pentru familii în mai multe zone ale orașului.

În Parcul Feroviarilor sunt pregătite activități educative și recreative pentru copii și părinți, iar la Plaja Grigorescu va avea loc evenimentul Midday Snack, unul dintre cele mai relaxate și populare momente dedicate tinerilor.

În ultima zi din weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe Strada Mihail Kogălniceanu, Târgul Organizațiilor de Tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării.

Programul complet și alte detalii despre întreg evenimentul se găsesc pe site-ul Zilelor Clujului.

Zilele Clujului sunt organizate de Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, împreună cu partenerii care contribuie la povestea acestei ediții și la bucuria de a fi împreună.

