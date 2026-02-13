România a intrat în recesiune tehnică: PIB-ul a scăzut două trimestre consecutiv. Bolojan: „Face parte din costul anticipat al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă”.

România a intrat în recesiune tehnică în condițiile în care Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre consecutiv. Premierul Ilie Bolojan a reacționat public printr-un mesaj în care vobește despre costuri „inevitabile” care vor „duce, în final, la o economice solidă”.

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, față de trimestrul precedent.

Produsul Intern Brut în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul 3 produsul intern brut a scăzut față de trimestrul 2 cu 0,2%.

Astfel, România a intrat în recesiune tehnică la finalul lui 2025, potrivit datelor publicate vineri de INS.

Pe ansamblul întregului an 2025, economia României a crescut cu doar 0,6% comparativ cu 2024, un avans modest față de perioadele anterioare.

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al tranziției care ne va duce la o economie solidă.

„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”, a notat, vineri, premierul Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Este un rezultat al trecerii de la un model bazat pe deficit și consum, la un model bazat pe investiții, productivitate și disciplină bugetară, spune premierul.

De altfel, Bolojan susține că România nu se află în criză:

„Această tranziție presupune, temporar, o perioadă de contracție economică. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă. Nu traversăm o criză”, a adăugat Ilie Bolojan în mesajul citat.

Fondul Monetar Internațional estima în luna octombrie a anului trecut o creștere economică de până la 1% pentru România în 2025, în timp ce Banca Mondială preconiza în raportul din luna ianuarie 2026 un avans de 0,8% pentru 2025.

În ultimul raport publicat în luna noiembrie a anului trecut, Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind avansul economiei românești.

