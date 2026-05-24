Pancu pleacă de la CFR: „Chiar dacă nu semnez cu nimeni, acolo nu mă mai întorc!”

Daniel Pancu (48 de ani) și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj după finalul sezonului și un schimb încins de replici de la distanță cu șefii clubului.

Daniel Pancu a preluat echipa când se afla pe locul 13 / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Nu e liniște la CFR nici după finalul sezonului, încheiat pe locul 3 și încununat cu o calificare în cupele europene. Daniel Pancu s-a contrat de la distanță cu Iuliu Mureșan și Neluțu Varga la scurt timp după meci, astfel că o remediere a situației pare imposibilă în acest moment.

Tehnicianul a recunoscut că a demarat negocierile cu Rapid pentru a merge în Giulești, prilej cu care și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj.

„Decizia de a pleca de la CFR e luată de o lună, cu anumiți oameni nu se poate, nu am găsit... chiar dacă trebuie să trăiești cu niște oameni în fiecare zi, poți în unele zile, dar nu à la longue, nu poți să mergi nefericit la serviciu, așa cum am zis și aseară, nu se poate fără entuziasm.

Chiar dacă nu mai semnez cu nimeni, eu la CFR nu mai stau. Am și clauză, dar eu le spun atât: dacă tot aruncă acum cu rahat, să mă sune când cineva mai realizează 12 victorii la rând sau dacă cineva mai face 40 de puncte într-un tur sau retur! Suntem cea mai bună echipă, eu am parcurs de echipă campioană, CFR e campioană de când am ajuns eu. Nu am deranjat pe nimeni, am spus adevărul, să mă ferească Dumnezeu să zic altceva, nu mă cobor la nivelul lor.

Am pus condiție să rămân la echipa asta, am cerut trei transferuri, ca să lupt pentru campionat de la prima etapă. Sunt condiții inferioare aici, doi jucători mi-au zis că sunt condiții din Epoca de piatră, mult inferioare. Mai negociez cu Rapid, mai sunt câteva condiții, probabil că vom ajunge la o înțelegere. Eu plătesc clauza, eu renunț la bani. E ca un făcut, toată cariera, și ca jucător, și ca antrenor la fel am pățit! Data trecută am lăsat 180.000 de euro, financiar doar în pierdere am fost la Rapid. Dar e dorul care mă cheamă, cum e melodia «Dorul de tine mă cheamă, mamă». Acum o să am impresia că ajung la Real Madrid, baza de la Ștefănești va fi gata în toamnă, a fost unul dintre motivele care m-au convins.

Se anulează bonusul de Europa, e o clauză, CFR câștigă mulți bani, diferența de locul 13 vs locul 3 cât am terminat, câștigă financiar cu mine, câștigă pe toate planurile și tu arunci cu rahat pe mine, că la asta te pricepi cel mai bine. Eu nu am fost de acord cu telefoanele primite, să vă sune cel care aruncă cu rahat.

El m-a sunat, «Domnul rahat» m-a sunat, dacă arunci cu rahat în mine cum să fii civilizat?! Era sărbătoarea lui Ciprian Deac, cum să o umbrești?! Am jucat cu echipa a doua, a treia, am ținut promisiunea față de jucători, eu trăiesc cu jucătorii, cea mai importantă relație e cea cu jucătorii, nu poate să zică vreunul că l-am mințit, nu am nicio minciună.

„Săptămâna viitoare închei cu CFR!”

Mai sunt câteva condiții, eu o să închei săptămâna viitoare conturile cu CFR, dacă stau o zi, o săptămână acasă, vedem. E păcat că se întâmplă așa pentru suporteri și pentru sărbătoarea de aseară, pe stadion a fost fantastic. Eu am jucat o viață la Rapid, ce risc să fie? Dacă eu nu sunt obișnuit, nu e risc, nu cred, e o echipă care de 4 ani de zile încearcă să obțină ceva, de ce nu știm că se poate reuși cu mine? Era clar că o să plece jucători, e o muncă, acum la final lucrurile sunt minunate, dar e ușor să aruncăm cu noroi. A zis că mi-a dat un Bugatti sau un Ferrari, dar nu mai spune că mi l-a dat fără roți! Cum arată echipa acum, asta e muncă, sunt nopți nedormite.

Nu am mințit pe nimeni în viața mea, nu e nicio minciună nicăieri, eu am dreptul să mă duc unde mă simt mai bine, unde mă apreciază, unde sunt condiții mai bune. Suntem în democrație, ce, nu am dreptul?! Marian Copilu știe fotbal foarte mult, am rămas surprins, sunt convins că va reuși multe lucruri frumoase acolo, știe valoarea jucătorilor, e foarte pregătit”, a spus Pancu, potrivit Digi Sport.

