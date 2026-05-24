Vreme frumoasă și maxime de 25 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 24 mai|Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 24 mai, vremea va fi caldă și în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa în jurul mediilor caracteristice datei din calendar.

În a doua parte a zilei și seara, în zona Olteniei și Munteniei se vor semnala înnorări temporar accentuate, posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale, precum și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 - 28 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 - 17 grade Celsius.

În Cluj, cerul va fi preponderent senin, cu șanse minime de precipitații și vânt slab, cu ușoare intensificări în zona montană a județului.

Temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade, iar minima termică va indica 11 grade Celsius.

În prima parte a săptămânii viitoare valorile termice maxime vor urca la 27-28 de grade Celsius, iar ulterior vor scădea ușor.

