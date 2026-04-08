Economia României va crește în 2026 și 2027 mai puțin decât era estimat

Banca Mondială a anunțat că economia României va crește mai puțin în 2026 și 2027, comparativ cu estimările de la început de an.

Banca Mondială și-a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești în acest an, de la 1,3% cât estima în ianuarie, până la 0,5%, potrivit raportului ECA Economic Update, publicat miercuri, 8 aprilie 2026, de Grupul Băncii Mondiale, citat de Agepres.ro.

De asemenea, Banca Mondială și-a revizuit în jos și estimările pentru 2027, când economia românească ar urma să înregistreze un avans de 1,4%, față de unul de 1,9% cât estima în luna ianuarie.

Creșterea economică, încetinită brusc în România

„Pe fondul eforturilor de ajustare fiscală ale Guvernului, ritmul creșterii economice a încetinit brusc în România. Politica fiscală mai strictă, inclusiv înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public, și politica monetară restrictivă au afectat puternic consumul privat. Acesta a crescut cu 0,6% anul trecut, în scădere bruscă de la aproape 6% în 2024, reducând creșterea generală la 0,7%, cea mai lentă expansiune a țării de la pandemia de COVID-19”, se arată în raportul Băncii Mondiale.

Pe de altă parte, experții Băncii Mondială subliniază faptul că, datorită unui pachet solid de reforme, care include majorări de impozite și înghețarea cheltuielilor, România a reușit să reducă deficitul bugetar până la 8% din PIB anul trecut, de la 9,3% în 2024, în pofida unei creșteri mai lente a producției. În aceste condiții, Banca Mondială estimează că deficitul bugetar al României va coborî sub 6% din PIB până în 2027.

La nivel regional, raportul semnalează că avansul economiei în țările în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală (ECA) este probabil să încetinească semnificativ în acest an, ca urmare a impactului conflictului din Orientul Mijlociu, a tensiunilor geopolitice și fragmentării comerțului. Creșterea economică în regiune este estimată să scadă la 2,1% în 2026. În Rusia, creșterea este prognozată să încetinească la 0,8%, în timp ce în restul regiunii ritmul de expansiune este de așteptat să se tempereze la 2,9%, pe fondul costurilor mai ridicate ale energiei, care frânează consumul, și al incertitudinilor care afectează investițiile.

„Reziliența regiunii continuă să fie pusă la încercare, mai ales în cazul țărilor dependente de importurile de gaze naturale, petrol și îngrășăminte. În multe țări vor fi necesare eforturi pentru a gestiona impactul crizei, cu accent pe măsuri bine țintite pentru protejarea celor mai vulnerabili. Continuarea reformelor de politici publice pentru dezvoltarea firmelor și crearea de locuri de muncă va contribui, de asemenea, la atenuarea impactului crizei și la consolidarea rezilienței și dinamismului economic”, a declarat Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru regiunea Europa și Asia Centrală, citată într-un comunicat al băncii.

Într-o analiză dedicată modului în care țările pot utiliza politicile industriale pentru a accelera creșterea economică și crearea de locuri de muncă, raportul arată că regiunea ar beneficia de o mai bună definire a obiectivelor și de măsuri care să construiască competitivitatea viitoare, în loc să consolideze vulnerabilitățile economice existente. De exemplu, aproape două treimi din toate intervențiile de politică industrială se concentrează în prezent pe agricultură și industrie alimentară și doar 10% vizează sectoare de înaltă tehnologie sau bunuri de capital.

„Pentru a obține o creștere mai puternică a productivității și a ocupării forței de muncă, țările din ECA ar putea prioritiza reforme ambițioase care să modernizeze mediul de afaceri, să stimuleze antreprenoriatul și să îmbunătățească calitatea educației. Intervențiile publice adaptate - precum parcurile industriale sau zonele economice speciale - reprezintă cel mai important tip de politici industriale care pot contribui la corectarea unor disfuncționalități de piață bine identificate. Însă politicile industriale trebuie utilizate cu moderație și doar temporar”, a spus Ivailo Izvorski, economist-șef al Grupului Băncii Mondiale pentru regiunea Europa și Asia Centrală.

Acolo unde sunt aplicate politici industriale, raportul Băncii Mondiale recomandă ca acestea să sprijine firmele și ideile noi și dinamice din sectorul privat, și nu să protejeze actorii existenți - precum întreprinderile de stat - și să încurajeze, nu să submineze concurența.

CITEȘTE ȘI: