Zeci de mii de oameni au demonstrat la Belgrad pentru a cere alegeri anticipate în Serbia

Zeci de mii de oameni au manifestat sâmbătă în centrul Belgradului pentru a cere alegeri anticipate.

Zeci de mii de oameni au demonstrat la Belgrad pentru a cere alegeri anticipate în Serbia|Foto: EPA/ANDREJ CUKIC – Agerpres.ro

Proteste masive, sâmbătă, în capitala Serbiei: oamenii cer alegeri anticipate și denunță corupția, informează duminică dpa, citată de Agerpres.ro

Mitingul a făcut parte dintr-o mișcare de protest declanșată după prăbușirea acoperișului unei gări din orașul Novi Sad, nordul Serbiei, în noiembrie 2024, incident soldat cu 16 morți.

Un vorbitor, student la inginerie electrică, a descris alegerile ca o șansă pentru un „guvern onest, libertate și o viață demnă”, potrivit agenției de știri Beta.

Mișcarea condusă de studenți, care au ocupat practic toate universitățile din Serbia timp de un an, este acum susținută de milioane de cetățeni. Aceștia dau vina pe neglijența și corupția din timpul guvernării președintelui Aleksandar Vucic pentru tragedia de la Novi Sad.

Protestatarii solicită alegeri anticipate ca o modalitate de a permite o schimbare pașnică de guvern. Următoarele alegeri parlamentare regulate sunt programate abia la sfârșitul anului 2027.

Ciocniri s-au produs sâmbătă seara, după încheierea demonstrației, la aproximativ 1 kilometru de Piața Slavija, centrul mitingului.

Bărbați mascați au lansat artificii în direcția poliției. Ministrul de interne, Ivica Dacic, a declarat că 23 de persoane au fost arestate și un număr nespecificat de ofițeri de poliție au fost răniți.

Vucic i-a acuzat pe manifestanți pe Instagram că și-au demonstrat încă o dată natura violentă. Violențe similare la protestele de masă anterioare s-a dovedit ulterior că au fost comise de provocatori infiltrați, remarcă sursa citată.

Guvernul a oprit din nou traficul feroviar în Serbia înainte de miting. Căile Ferate Sârbe nu au oferit nicio explicație oficială, dar măsura a părut să aibă ca scop îngreunarea participării la miting a oponenților guvernului care nu sunt din Belgrad.

