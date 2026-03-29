Efectele războiului din Iran, resimțite în economia europeană

Impactul economic al războiului din Iran lovește Europa, unde creșterea redusă și inflația mai rapidă riscă să adâncească presiunile industriale, fiscale și politice în regiune, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.ro

Campania militară a președintelui Donald Trump, a cărei concluzie rămâne la fel de neclară ca atunci când au fost lansate primele atacuri, în urmă cu o lună, determină țările să-și reducă previziunile economice, în timp ce iau măsuri pentru a ține sub control creșterea prețurilor, provocată de majorarea cotațiilor la gaze și petrol.

Consecințele pentru un continent care tocmai a reușit să depășească efectele conflictului din Ucraina, izbucnit în 2022, par să fie revenirea la politicile anterioare, când se acordă sprijin gospodăriilor și băncile centrale majorează dobânzile. Pentru companii, afectate deja de lipsa angajaților calificați, există pericolul extinderii efectelor negative, în condițiile scăderii veniturilor personale.

„Este foarte clar că primele și cele mai afectate sunt sectoarele mari consumatoare de energie. Dar cu cât durează mai mult, efectul se va resimți în fiecare sector”, a apreciat Christian Keller, analist la Barclays, potrivit sursei citate.

Germania și Italia își reduc previziunile economice

În condițiile scăderii încrederii consumatorilor și majorării cotațiilor la gaze și petrol, Germania și Italia sunt printre țările care iau în calcul reducerea previziunilor economice, după perspectivele mai sumbre anunțate săptămâna trecută de Banca Centrală Europeană.

„Actualul șoc este probabil dincolo de ce ne imaginăm în acest moment, și duce la un fel de evaluare întârziată a nivelului gravității crizei”, susține președintele BCE, Christine Lagarde.

Industria chimică din Germania, afectată sever de ultima creștere a costurilor cu energia în 2022, a avertizat că unitățile ar putea reduce producția în urma închiderii efective a Strâmtorii Ormuz.

Cel mai mare producător german de amoniac, SKW Piesteritz GmbH, a redus activitatea la 85%, în timp ce Evonik Industries, care fabrică de produse chimice de specialitate, încă evaluează dificultățile cu care se confruntă.

De asemenea, grupul german de transport maritim Hapag-Lloyd AG se confruntă cu costuri suplimentare săptămânale de 40 - 50 milioane de dolari pentru combustibili, asigurări și depozitare. Compania încearcă să recupereze unele costuri prin „taxe de urgență”, a afirmat directorul general Rolf Habben Jansen.

Europenii se pregătesc de o majorare a costurilor

Astfel de costuri amenință să afecteze sever lanțurile de aprovizionare, făcând viața mai scumpă pentru toată lumea. Consumatorii sunt conștienți: ponderea gospodăriilor care se așteaptă la o creștere mai rapidă a prețurilor anul viitor a crescut „extrem de puternic”, arată datele Institutul Național de Statistică (Insee) din Franța.

CITEȘTE ȘI:

Comisia Europeană amână propunerea de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc

Compania britanică de modă Next Plc a avertizat că ar putea majora prețurile între 1,5% și 2% dacă războiul durează mai mult de trei luni. Firma suedeză Hennes & Mauritz AB (H&M) a avertizat că prelungirea conflictului va avea efecte negative care vor reduce consumul.

Spania, avansul inflației mai ridicat decât se estima

Vineri, Spania a publicat cifrele privind inflația - prima mare economie europeană care anunță datele din martie - iar avansul a fost mai ridicat decât se estima, deși nu depășește ținta BCE de 2%.

Schimbarea norocului într-o regiune care până recent căuta o redresare a economiei și menținerea sub control a inflației, după turbulențele comerciale de anul trecut, ar putea avea consecințe.

Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra zonei euro

Pentru zona euro, întrebarea este dacă conflictul acționează ca un stimul sau ca un impediment al reformelor care să permită blocului să fie pe cont propriu într-o lume în care se degradează sprijinul SUA și sporește concurența din partea Chinei. Finanțarea măsurilor de sprijin economic este de asemenea o problemă pentru multe țări, doar Germania având spațiu fiscal semnificativ.

Dar Franța și-a redus anul trecut deficitul bugetar mai mult decât se estima, creșterea economiei depășind previziunile, a anunțat Institutul Național de Statistică.

A doua economie a zonei euro a înregistrat un deficit bugetar de 5,1% din PIB în 2025, în scădere de la un nivel de 5,8% din PIB în 2024, și peste previziunile Guvernului, care se aștepta la 5,4% din PIB.

Războiul din Iran ar putea provoca stagflație în UE

Economia UE se confruntă cu riscul stagflației, ca rezultat al creșterii prețurilor energiei, în urma războiului din Iran, a afirmat vineri comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis.

„Perspectivele sunt umbrite de incertitudinile profunde, dar este clar că ne confruntăm cu riscul șocului stagflației, cu alte cuvinte, o situație în care creșterea economică mai lentă coincide cu o inflație mai ridicată”, a declarat Dombrovskis după reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană pe tema creșterii prețului energiei.

„Acesta este cazul și dacă perturbările în aprovizionarea cu energie vor fi de scurtă durată. Într-un astfel de scenariu, analizele noastre sugerează că avansul economiei UE în 2026 ar putea fi cu aproximativ 0,4 puncte procentuale mai scăzut decât nivelul din previziunile de toamnă, iar inflația ar putea fi cu până la un punct procentual mai ridicată”, a avertizat oficialul.

Comisia previziona în noiembrie că PIB-ul UE va înregistra o creștere de 1,4% în 2026 și 1,5% în 2027, în timp ce zona euro ar urma să înregistreze o expansiune de 1,2% anul acesta și de 1,4% anul viitor. Inflația în zona euro ar urma să se situeze la 2% în 2026, în linie cu ținta BCE pe termen mediu.

O creștere semnificativă a inflației ar putea forța Banca Centrală Europeană (BCE) să majoreze dobânzile, iar traderii și-au sporit pariurile că o astfel de mișcare va fi decisă în acest an.

CITEȘTE ȘI: