Emil Boc: „PNL NU va vota un premier tehnocrat dacă din Guvern face parte și PSD”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (Partidul Național Liberal), a spus că PNL nu va vota pentru un prim-minstru tehnocrat, în cazul în care, din Guvern va face parte și PSD.

Emil Boc a vorbit despre situația politică și despre variantele luate în considerare de PNL pentru viitoarele consultări oficiale la Cotroceni, cu președintele României, Nicușor Dan.

În acest context, primarul municipiului Cluj-Napoca a exclus ca PNL să susțină, un posibil premier tehnocrat, dacă din același Guvern ar face parte și PSD.

„Pentru PNL, lucrurile sunt clare. Partidul Național Liberal a pus punct colaborării politice cu PSD. Ea s-a încheiat în momentul în care a fost votată moțiunea de cenzură. Decizia este benefică pentru ambele partide. Colaborarea s-a încheiat în urma trădării PSD. PNL nu va vota un Guvern condus de PSD, dar nici un Guvern din care face parte PSD. Atâta vreme cât este (în Guvern - n. red.) în componență PSD, PNL nu își schimbă poziția”, a spus Emil Boc, miercuri, 13 mai 2026, la Digi 24, întrebat dacă PNL ar susține un guvern condus de un premier tehnocrat.

Acesta a spus că este posibilă și varianta unui Guvern cu Ilie Bolojan, renominalizat pentru funcția de premier.

„Este, după aceea, obligația premierului desemnat să își construiască majoritatea necesară în Parlament, iar dacă PSD, care a generat această criză, nu reușește să scoată țara din impas, PNL, ca forță politică va încerca să își asume responsabilitatea”, a mai spus Emil Boc.

Emil Boc, despre situația economică din România: „A venit nota de plată”

Întrebat despre situația economică îngrijorătoare din România, edilul a spus că a venit nota de plată pentru excesele bugetare din anii anteriori ale PSD și PNL și că dărâmarea Guvernului condus de Ilie Bolojan nu a fost o soluție.

Acesta a spus că scenariul alegerilor anticipate este improbabil.

„Din punct de vedere teoretic și constituțional este. Din punct de vedere politic tot mai puțin probabil. Pentru că cel care poate declanșa alegerile anticipate este o singură persoană - președintele României. El doar poate. Ori dacă președintele nu dorește, el nu este obligat de Constituție să dizolve Parlamentul și poate încerca a treia sau a patra formulă de guvern”, a mai declarat Emil Boc.

