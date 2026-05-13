VIDEO | Alex, băiatul de 5 ani dispărut la Sibiu, a fost GĂSIT după două nopți singur în pădure!

Alex, băiatul de 5 ani dispărut la Sibiu, a fost găsit, miercuri, 13 mai 2026, după două nopți petrecute singur în pădure!

UPDATE: Alex a fost transportat la Spitalul din Sibiu pentru verificarea stării de sănătate și îngrijiri medicale





Băiatul în vârstă de cinci ani dispărut luni după-amiază, 11 mai 2026, în județul Sibiu, a fost căutat timp de două zile și două nopți de autorități, localnici și voluntari.

Căutările au fost reluate miercuri dimineață, după ce operațiunile au fost întrerupte în cursul nopții din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Alex a fost găsit într-o pădure miercuri dimineața, fiind observat din elicopter, scrie mesageruldesibiu.ro.

Alex a fost găsit în siguranță în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției, în jurul orei 13.07, cu ajutorul elicopterului.

Starea de sănătate a copilului este stabilă. Acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La acțiunea de cautare au fost implicați aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre,specialistii IGAV, cei de la Salvamont, polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu.

„Adresăm mulțumiri și le suntem recunoscători tuturor celor implicați în ceea ce putem spune că a fost cea mai amplă acțiune de căutare a unei persoane desfașurată vreodată în județul Sibiu, iar faptul că Alexandru a fost găsit, în stare foarte buna, încununează toate eforturile depuse.

Echipajul SMURD cu medic din cadrul ISU Sibiu se deplasează de urgență către locul în care băiețelul în vârstă de 5 ani, dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit”, transmite Poliția.

Copilul dispărut a fost găsit după două nopți și două zile de căutări. VEZI VIDEO AICI Foto/video: Valentina PRELIPCEAN

