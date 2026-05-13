Ultimele zile în care se pot depune dosarele pentru finanțarea cu 10 mil. € a proiectelor culturale și sportive ale Clujului. Emil Boc: „Orașul crește prin oameni”.

Primăria Cluj-Napoca alocă 10 milioane de euro, finanțări nerambursabile, pentru activități culturale, educative și sportive.

10 milioane de euro pentru proiecte culturale, sportive și educative în Cluj-Napoca | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

„Alocăm 10 milioane euro - finanțări nerambursabile - pentru proiecte culturale, educative și sportive. Cluj-Napoca a crescut și crește prin oameni activi, inspirați, iar noi alegem să susținem în continuare acest drum”, a spus Emil Boc, miercuri, 13 mai 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a subliniat de ce sunt importante aceste domenii care vor primi finanțări.

„Susținem educația, pentru că este șansa noastră de a avea o viață și un salariu mai bune și de a ieși din sărăcie. Finanțăm cultura pentru că este singura modalitate prin care putem rămâne uniți și nu dezbinați și, nu în ultimul rând finanțăm sportul, pentru că o minte sănătoasă este doar într-un corp sănătos. Astfel investim în ceea ce ne unește, în creativitatea orașului, în bucuria de a fi împreună”, a mai spus Emil Boc.

Ultimele zile în care se mai pot depune dosarele

Primarul municipiului Cluj-Napoca a reamintit că 15 mai 2026 este termenul pentru depunerea dosarelor.

Pentru proiectele cu caracter cultural sunt eligibile următoarele linii de program:

proiecte culturale, artistice, educaționale realizate în parteneriat cu instituții publice de cultură sau învățământ

proiecte de tineret

proiecte culturale regionale

proiecte culturale locale

proiecte în cadrul „UNESCO City of Film”

proiecte care respectă obiectivele Misiunii UE „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”

proiecte cu caracter cultural, artistic sau educațional realizate cu ocazia manifestărilor dedicate „Anului Constantin Brâncuși”

proiecte culturale, educaționale și științifice sub egida „Anului Iancu de Hunedoara”; - proiecte cu caracter sportiv, educativ și artistic realizate cu ocazia manifestărilor dedicate „Anului Nadia Comăneci”

proiecte culturale, educaționale și artistice sub egida „Anului episcop Márton Áron”

Finanțarea asigurată de municipiul Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

Depunerea proiectelor de finanțate nerambursabilă poate fi făcută - până pe 15 mai 2026, online, pe site-ul primariaclujnapoca.ro sau în format fizic, la Registratura instituției.

Mai multe detalii despre calendarul sesiunii de finanțare, precum și despre ce trebuie să conțină dosarele de finanțare pot fi consultate pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca la secțiunea finanțări neramursabile.

În anul 2025, 43,9 milioane lei (8,8 milioane de euro) au fost alocați de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, sociale, de tineret (145 de proiecte), respectiv pentru proiectele structurilor sportive precum federații și asociații (30 de structuri sportive).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: