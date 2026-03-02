Totul s-ar putea scumpi din cauza blocajului de la Strâmtoarea Ormuz, provocat de războiul din Orientul Mijlociu

Un eventual blocaj total în Strâmtoarea Ormuz ar reprezenta un șoc de 13% pentru economia globală, a spus Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă (AEI).

Un blocaj total în Strâmtoarea Ormuz ar duce la scumpiri peste tot | Foto: DepositPhotos.com

„Strâmtoarea Ormuz nu este doar un punct pe hartă. Este artera energetică a lumii. Prin acest coridor îngust dintre Iran și Oman trec, în mod normal, aproximativ 20 milioane barili/zi de țiței (mb/zi) și produse petroliere - aproape 20% din consumul global”, a menționat Chisăliță, citat într-un comunicat al asociației unde este președinte.

Președintele AEI a subliniat că, în lipsa unei alternative maritime directe, o blocare completă ar avea efect imediat asupra fluxurilor energetice globale.

„Nu există ocolire maritimă directă. Dacă Ormuz se închide complet, piața globală pierde instantaneu accesul la o cincime din fluxul său energetic vital”, precizează autorul analizei.

Sute de nave „blocate” la Strâmtoarea Ormuz

Potrivit datelor MarineTraffic citate în analiză, aproximativ 250 de nave se aflau în așteptare la intrarea sau ieșirea din strâmtoare la începutul lunii martie, dintre care circa 150 de tancuri crude și LNG ancorate în Golful Persic și aproximativ 100 de nave cargo și petroliere în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite și Omanului.

Navele staționare la ieșirea din Stramtoarea Ormuz și navele care sunt staționate la intrare conform MarineTrafic 02.03.26 ora 6 | Foto: Asociația Energie Inteligentă

În scenariul unei blocări totale, singura alternativă realistă rămâne transportul prin conducte către porturi situate în afara Golfului Persic. Conducta Est-Vest din Arabia Saudită are o capacitate de aproximativ 5 milioane barili/zi, iar conducta Habshan-Fujairah din Emiratele Arabe Unite poate transporta circa 1,5 milioane barili/zi.

„Flux normal prin Ormuz: 20 mb/zi. Capacitate alternativă prin conducte: 6,5 mb/zi. Deficit brut: 13,5 mb/zi. Aceasta înseamnă aproximativ 13% din producția globală”, explică Chisăliță.



Pentru comparație, el amintește că șocul petrolier din 1973 a redus oferta globală cu aproximativ 7%. „Aici vorbim de dublu”, arată președintele AEI.



În ceea ce privește capacitatea de compensare, analiza indică faptul că suplimentarea producției în alte state ar putea aduce 0-0,5 milioane barili/zi în două săptămâni și între 1 și 2 milioane barili/zi în trei luni, în timp ce stocurile strategice globale, estimate la circa 1,5 miliarde barili, pot atenua temporar un deficit major

„Stocurile strategice pot amortiza un șoc temporar, dar nu îl elimină complet dacă deficitul este mare și prelungit”, susține Dumitru Chisăliță.

Totul s-ar scumpi în lume în cazul unui blocaj total la Strâmtoarea Ormuz

Potrivit acestuia, un asemenea șoc de ofertă ar avea efecte în lanț asupra economiei globale, prin presiuni inflaționiste, creșterea costurilor logistice și impact asupra ritmului de creștere economică.

Practic, prețul barilului de petrol dictează prețul combustibililor, care la rândul lor dictează prețul tuturor produselor și serviciilor din lume.

Scenariul pieței de petrol în situația în care Strâmtoarea Omuz ar fi blocată complet | Foto: Asociația Energie Inteligentă

