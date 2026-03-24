Guvernul ia măsuri degeaba pe piața combustibililor? Expert: „OUG-ul va fi anulat de viitoarele scumpiri în câteva zile”.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță a spus că OUG-ul care declară criză pe piața petrolului nu va avea efect real și că, practic, va fi anulat de viitoarele scumpiri, în doar câteva zile.

Experții avertizează cu penuria, în cazul în care Guvernul României ia măsuri greșite pe piața carburanților

Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, ce urmează să fie adoptată de Guvern, nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor și nu va genera efectele pozitive anticipate asupra prețurilor la carburanți, ci, dimpotrivă, există riscul ca intervențiile propuse să distorsioneze funcționarea pieței și să creeze dezechilibre semnificative în lanțul de aprovizionare, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

„Asociația Energia Inteligentă își exprimă profunda îngrijorare cu privire la intenția de adoptare a ordonanței de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză. În forma actuală, considerăm că acest act normativ nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor și nu va genera efectele pozitive anticipate asupra prețurilor la carburanți. Dimpotrivă, există riscul ca intervențiile propuse să distorsioneze funcționarea pieței și să creeze dezechilibre semnificative în lanțul de aprovizionare”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului de AEI.

Sunt degeaba măsurile Guvenrului pe piața de carburanți?

Potrivit documentului, analizele AEI indică faptul că: măsurile propuse nu oferă beneficii concrete și sustenabile pentru consumatori și acestea vor fi anulate de creșterile viitoare de preț în doar câteva zile; intervențiile administrative asupra pieței pot descuraja importurile și distribuția eficientă a produselor petroliere; există un risc real de apariție a unor disfuncționalități majore în aprovizionare, care ar putea conduce la penurie de motorină și benzină în lunile următoare.

„Într-un context economic deja marcat de incertitudine, considerăm esențial ca orice intervenție guvernamentală să fie fundamentată pe analize solide, consultări reale cu actorii din industrie și evaluarea atentă a impactului pe termen mediu și lung”, spune Chisăliță.

În acest sens, AEI solicită suspendarea procesului de adoptare a ordonanței de urgență în forma actuală, inițierea unui dialog transparent cu reprezentanții industriei și al consumatorilor, realizarea unei analize de impact care să evalueze riscurile asupra securității aprovizionării și stabilității pieței prin lipsa unor măsuri concrete de combatere a crizei țițeiului, precum și identificarea unor măsuri alternative, eficiente și sustenabile, care să sprijine consumatorii fără a afecta funcționarea pieței.

„Considerăm că stabilitatea pieței de carburanți este un element esențial pentru economia națională și pentru bunăstarea cetățenilor. Orice decizie care poate genera perturbări majore trebuie tratată cu maximă responsabilitate. Rămânem deschiși dialogului și colaborării instituționale pentru identificarea celor mai bune soluții”, adaugă președintele AEI.

Măsurile Guvernului pentru oprirea scumpirilor zilnice la benzinării

Ministerul Energiei a publicat luni seara, 23 martie 2026, proiectul de ordonanță de urgență care prevede declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora.

Potrivit documentului citat, adaosul este limitat la mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni iar măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici și stoparea unor posibile tendințe de speculă.

Limitarea adaosului comercial se aplică pe tot lanțul de activitate economică.

Proiectul prevede, totodată, că exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se va putea realiza doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort. Totodată, se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile prețurilor maximale și se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minimum 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.



Măsurile de protecție se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Cadrul legal prin care se poate declara situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Când și cine declară situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere?

Cadrul legal care prevede măsurile anunțate de Guvern include, între altele, acte normative precum:

Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere;

Hotărârea de Guvern nr. 795/2018 privind aprobarea Planului de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală;

OUG nr. 33 din 12 mai 2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie etc.

Conform Legii nr. 85/2018, în situația constatării unor situații de urgență deosebită sau de criză locală, autoritatea competentă declară situația de urgență deosebită sau, după caz, situația de criză locală și pune în aplicare planul și procedurile de urgență și informează Comisia Europeană cu privire la cantitățile de produse petroliere care au fost puse în circulație din stocurile de urgență și/sau stocurile specifice, potrivit planului și procedurilor de urgență (art. 26).

Hotărârea nr. 795/2018 include în criza locală evenimente precum: calamități naturale, dezastre, conflicte și alte evenimente, cu excepția celor de natură economică, care cauzează, pe teritoriul României, întrerupere în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere sau în alimentare cu gaze naturale care necesită schimbarea destinației produselor petroliere, cum ar fi utilizarea produselor petroliere drept combustibil pentru producția de energie (art. 24).

De asemenea, situația de urgență deosebită este definită de HG nr. 795/2018 prin evenimente precum calamități naturale, dezastre, conflicte și orice alte evenimente, cu excepția celor de natură economică, care cauzează întrerupere în aprovizionarea cu produse petroliere în Uniunea Europeană.

În cazuri extreme, în caz de situație de urgență la nivel intern, astfel stabilită de către Comisia Europeană, la propunerea autorității competente, Guvernul, prin hotărâre, cu avizul Consiliului Concurenței, poate decide interzicerea temporară a exportului de țiței și sau de produse petroliere aferente stocurilor minime deținute de România în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 (art. 12 din HG 795/2018).

Hotărârea de Guvern nr. 795/2018 prevede măsuri diverse în caz de situație de criză sau de urgență și include:

măsuri de limitare a cererii ca răspuns la o întrerupere a aprovizionării în caz de situații de urgență;

limitarea vânzării/achiziției individuale de produse petroliere la o anumită cantitate și/sau prin restricționarea temporară a utilizării parcului auto;

întocmirea unor scheme de raționalizare a cantităților etc.

În funcție de durata și amplitudinea întreruperii aprovizionării, în situații de urgență, la nivel de criză, Guvernul, la propunerea autorității competente, poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creșterii excesive a prețurilor sau chiar blocarea acestora, care să respecte Legea concurenței nr. 21/1996 republicată (art. 13, HG nr. 795/2018).

Conform OUG nr. 33 din 12 mai 2023 privind modificarea și completarea OUG nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, pentru respectarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, începând cu data de 1 iunie 2023, operatorii economici comercializează numai benzină cu un conținut de biocarburanți de minimum 8% în volum.

