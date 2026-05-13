Kelemen Hunor, despre evoluția galopantă a inflației: „Este o chestiune regională. M-aș gândi foarte serios la a reduce TVA-ul”

Kelemen Hunor a susținut, miercuri, că inflația de peste 10% anunțată de Institutul Național de Statistică nu este generată de Guvern, ci este o chestiune regională. „M-aș gândi foarte serios la a reduce TVA-ul”, spune liderul UDMR.

Rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.

„Se vad efectele războiului din Orientul Mijlociu pe energie, fiindcă trebuie să recunoaștem că această inflație, în acest moment, nu este creată, generată de Guvernul României, este o chestiune regională”, a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.ro

„Noi, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, prețul motorinei, prețul benzinei, deja este în prețul serviciilor și în prețul produselor.

Deci, când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face și trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume. Această inflație, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel eram undeva la 6 - 7%”, a explicat Kelemen Hunor, la Parlament.

Potrivit acestuia, printre măsurile care ar trebui luate ar fi reducerea TVA.

„Majorarea TVA în niciun caz. Eu m-aș gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic. (...) Da, deci eu m-aș duce spre a reduce TVA-ul și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul Îndepărtat, din Asia spre Europa, fiindcă lanțurile de producție se vor apropia de Europa în foarte multe domenii. Deci, eu aș căuta să atrag investitori, fiindcă fără locuri de muncă, fără o garanție de a păstra economia funcțională n-ai cum să găsești o soluție. Soluția magică nu există. Și reducerea cheltuielilor la nivelul statului - da, acolo mai e mult de făcut”, a explicat liderul UDMR Kelemen Hunor.

În primele trei luni, economia a înregistrat o scădere semnificativă de 1,7%, aspect ce reflectă riscuri cu privire la o recesiune tehnică.

