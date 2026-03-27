Criza petrolului scumpește pâinea: românii ar putea plăti cu peste 35% mai mult

Românii ar putea plăti cu peste 35% mai mult pentru pâine pe fondul scumpirii motorinei și a gazelor naturale.

De la începutul lui 2026, motorina s-a scumpit cu 30%, iar de la 1 aprilie 2026 costul gazelor naturale nu mai este plafonat pentru consumatorii non-casnici, aspect ce va duce la o scumpire cu 60%.

Aceste majorări se vor reflecta direct în prețul final al pâinii plătit de români, semnalează Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit analizei AEI, creșterea prețurilor la combustibili și energie va avea un impact direct și indirect asupra costurilor de producție și transport, ceea ce va duce la scumpirea pâinii în 2026.

„Comportamentul comercianților din România arată că aceștia la fiecare creștere contabilă a costurilor vin cu un adaos suplimentar”, arată analiza realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Impactul măsurilor propuse de Guvern asupra prețului pâinii

Conform sursei citate, măsurile luate de Guvern pentru limitarea adaosurilor comerciale la carburanți nu vor duce la scăderea prețului pâinii din cauza scumpirilor pe piața gazelor, a transportului și a costurilor în creștere din lanțul alimentar: comercianții ajustează prețurile în funcție de inflație și costuri.

În acest context marcat de incertitudini și fluctuații puternice, analiza prezintă câteva scenarii posibile cu privire la costul final al pâinii ce va fi plătit de consumatori.

Creșterea prețului la pâine se bazează pe efecte directe, efecte indirecte, comportament comercial, dar și frânarea cererii:

*Efect direct contabil creștere preț motorină în anul 2026 – +3,3%

*Efect direct contabil creștere preț gaze naturale în luna aprilie 2026 – +6,6%

*Efect indirect

Motorina nu intră doar în „transportul pâinii”, ci și în livrarea făinii, în distribuția între depozit și magazin, în logistică pe tot lanțul.

„Un adaos realist aici este încă +0,3% până la +0,8%. Asta e o inferență economică bazată pe faptul că transportul afectează mai multe etape, nu doar ultima verigă”, menționează sursa citată.

Comportamentul comercial

În România, multe ajustări nu se fac milimetric, ci în „trepte” de preț.

„Consiliul Concurenței a observat în 2025 că la unele produse alimentare creșterile au depășit efectul strict al majorării TVA, iar la pâine s-a raportat o creștere de peste 2% în acel episod. Asta sugerează că, atunci când apare un motiv vizibil de cost, unii comercianți rotunjesc în sus sau își refac marja”, notează Dumitru Chisăliță în analiza citată.

Pentru România, la o scumpire a motorinei cu 30%, cu pondere de 11% în cost și a gazelor naturale cu 60%, cu pondere de 11% în cost, rezultă că prețul pâinii poate ajunge:

*minim contabil: +9,9%

*cel mai probabil în piață: +15,8% până la +24,7%.

*dacă comercianții profită de context / rotunjesc / transmit și alte costuri: +26,7% până la +35,64%

Dacă avem o creștere a prețului gazelor cu 60% și o creștere a prețului motorinei cu:

+30% motorină , specialiștii estimează o creștere a prețului la pâine cu +15,8% în cazul realist și de +26,7% în cel oportunist

, specialiștii estimează o creștere a prețului la pâine cu în cazul realist și de în cel oportunist +50% motorină specialiștii estimează o creștere a prețului la pâine cu +19,4% în cazul realist și de +32,67% în cel oportunist

specialiștii estimează o creștere a prețului la pâine cu în cazul realist și de în cel oportunist +70% motorină specialiștii estimează o creștere a prețului la pâine cu +22,8% în cazul realist și de +38.6% în cel oportunist

„La creșteri foarte mari, cum sunt +50% sau +70% la motorină, piața nu mai reacționează perfect liniar: unii producători absorb o parte din șoc, alții cresc mai mult decât costul, retailerii pot schimba în trepte, nu continuu, iar consumul mai slab poate tăia din capacitatea de a urca prețul prea mult.(…). Prețul pâinii tinde să crească cam de 2 până la 2,5 ori peste efectul contabil direct al motorinei și a gazelor, în scenariul normal de piață. Asta înseamnă că creșterea prețului gazelor cu +60% și a motorinei cu +30% de la începutul anului până în prezent determină o creștere a pâinii cu +15,8% până la +38,6%”, conform analizei AEI.

Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgență privind declararea, în perioada 1 aprilie - 30 iunie, a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină.

Potrivit anunțului făcut de reprezentanții industriei alimentare, în contextual crizei carburanților, până la Paște, prețul pâinii ar putea crește cu până la 10%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

