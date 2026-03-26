Iranul vrea să impună taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică pentru 20% din petrolul mondial
Mișcare riscantă pregătită de Iran: taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz| Foto: DepositPhotos.com
Parlamentul iranian dorește să adopte o lege privind perceperea de taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică prin care trece 20% din petrolul mondial, informează joi EFE, citată de Agerpres.ro
Iranul vrea să impună taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică pentru 20% din petrolul mondial
„Urmărim un proiect de lege care să recunoască legal suveranitatea, controlul și supravegherea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz și care să genereze, de asemenea, o sursă de venit pentru țară prin colectarea taxelor”, a declarat Mohammad Reza Rezaei Kochi, președintele comisiei pentru afaceri civile a Parlamentului, potrivit agenției de știri Tasnim.
Sursa a indicat că este în curs de elaborare un proiect de lege pentru „perceperea unei taxe pentru asigurarea securității navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”.
Reza a declarat că este de așteptat ca proiectul să fie finalizat săptămâna viitoare - începutul săptămânii iraniene este sâmbătă - și apoi va fi supus dezbaterii în parlament.
Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru comerțul global
Republica Islamică a ținut Strâmtoarea Ormuz închisă „dușmanilor săi” de la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie, deși a permis trecerea petrolierelor din ceea ce consideră țări prietene, precum Thailanda și India.
Această închidere a dus la creșterea prețului petrolului, având în vedere că strâmtoarea este esențială pentru comerțul global cu energie, așa că președintele american Donald Trump a cerut Iranului să redeschidă trecerea, lucru pe care Iranul a refuzat să-l facă până acum.
Foto: DepositPhotos.com
