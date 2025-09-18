Avocado, brânza franțuzească și prosciutto: vinovații ascunși ai deficitului României

Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado. Florin Barbu, care în primăvară îl invoca nostalgic pe Nicolae Ceauşescu într-un discurs despre stuful din Deltă, spune că ar trebui să mâncăm brânză românească şi roşii, nu avocado şi mozarella, pentru că aşa creşte deficitul comercial.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus miercuri, într-o conferință de presă, că dacă vrem să mâncăm „brânză franțuzească și avocado” în locul produselor românești deficitul comercial va crește.

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească, dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul, balanța comercială, va crește. Noi avem și nu puteți să-mi spuneți că dumneavoastră mergeți într-un magazin de retail sau o piață din România și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a spus ministrul Agriculturii, potrivit Antena3.ro.

Ministrul Agriculturii fusese întrebat despre deficitul comercial, adică faptul că importăm mult mai multe produse alimentare decât exportăm.

„Eu nu pot să fac prosciutto în România”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Reporterul i-a atras atenția că România importă și lapte crud, 50%, conform datelor Institutului Național de Statistică.

„35% din producția din România de lapte crud se exportă dacă nu știați”, a mai spus ministrul.

În aceeași conferință de presă, ministrul Agriculturii a avertizat că dacă Guvernul elimină plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază inflația ar putea ajunge la 15%.

„În anul 2024, acest mecanism privind plafonarea adaosului comercial a adus o inflaţie de doar 5,5%. Haideţi să ne uităm în momentul de faţă cât este inflaţia şi eu vă spun sincer că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie până în luna decembrie de aproape 15%”, a spus Barbu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

În ceea ce privește deficitul, premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la Antena 3 CNN, că în ciuda tuturor măsurilor de austeritate adoptate nu vom reuși să încheiem anul sub un deficit de 8%.

Prim-ministrul a precizat că acest deficit era în jurul a 9% când a preluat el mandatul în fruntea Executivului și a explicat că liderii politici care ne-au adus în această situație poartă o „responsabilitate cel puțin morală”.

Inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5% până la finalul anului viitor

Nivelul actual al inflaţiei în România, de 9,9%, este foarte ridicat, însă, pe ansamblu, până în decembrie anul viitor, inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal, inclusiv îngheţarea salariilor din sectorul public, a declarat economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea, transmite Agerpres.ro

„Trebuie să spun că nivelul actual al inflaţiei de 9,9%, care este foarte ridicat, se datorează în mare măsură liberalizării preţurilor la energia electrică, care a contribuit cu 2,2 puncte procentuale la creşterea inflaţiei, majorării TVA, care a contribuit cu 1,6 la creşterea inflaţiei, şi majorării accizelor, care a contribuit cu 0,4% la inflaţie. Trebuie să avem răbdare ca naţiune şi să aşteptăm următoarele 12 luni până când acest efect se va disipa, deoarece în august, anul viitor, efectul acestor trei măsuri va dispărea, iar inflaţia va scădea net la aproximativ 4%. Oamenii trebuie să fie răbdători, să înţeleagă că va deveni mai suportabil. Va urma un alt şoc în aprilie 2026, când va avea loc liberalizarea preţurilor la gaze. Dar, per ansamblu, până în decembrie anul viitor, inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal, inclusiv îngheţarea salariilor din sectorul public”, a spus Lazea.

