Ministrul Agriculturii susține că peste 85% din produsele de pe rafturi sunt românești. Florin Barbu: „Depinde ce cumpărăm”.

Peste 85% din produsele din retail sunt românești, anunță ministrul Agriculturii. La începutul toamnei, Florin Barbu declara că deficitul comercial crește din cauza consumului ridicat de avocado și brânză franțuzească, context în care îi îndemna pe români să mănânce brânză românească și roșii.

Ministrul Agriculturii: „Magazinele de retail au peste 85% produse românești”. Recent, Florin Barbu îi certa pe români că mănâncă avocado și contribuie la adâncirea deficitului comercial.|Foto: monitorulcj.ro

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, susține că magazinele de retail din România au pe rafturi peste 85% produse românești și recomandă consumatorilor să aleagă produsele procesate în țara noastră.

„Depinde ce cumpărăm, produse românești sunt. Eu întotdeauna am îndemnat consumatorii români ca atunci când merg în magazinele de retail, dar și în celelalte magazine de cartier și în piețele din România, să identifice etichetele și să cumpere produse procesate în România și produse realizate de către producătorii noștri. Sunt peste 85% produse românești în magazinele de retail. Este un studiu făcut în acest sens”, a declarat ministrul Agriculturii, potrivit Agerpres.ro

Ministrul Florin Barbu susține că, în pofida ofertelor consistente de legume din import în această perioadă, producția internă câștigă teren, având în vedere investițiile realizate în ultimii ani din fonduri europene în sere și solarii.

În ceea ce privește produsele de origine animală, ministrul Agriculturii spune că România este pe locul întâi în Uniunea Europeană la exportul de carne de pui și de ouă.

„Datele Institutului Național de Statistică arată că în sectorul de pui avem un grad de autosuficiență de 150%. Suntem pe locul întâi în Uniunea Europeană la exportul de carne de pui și la ouă”, a adăugat Florin Barbu, conform sursei citate.

Deficitul comercial în creștere, explicat de preferințele românilor pentru produse de import

În septembrie 2025, ministrul Agriculturii îi certa pe români pentru că mănâncă avocado. Florin Barbu, care în primăvară îl invoca nostalgic pe Nicolae Ceauşescu într-un discurs despre stuful din Deltă, declara că ar trebui să mâncăm brânză românească şi roşii, nu avocado şi mozarella, pentru că aşa creşte deficitul comercial.

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească, dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul, balanța comercială, va crește. Noi avem și nu puteți să-mi spuneți că dumneavoastră mergeți într-un magazin de retail sau o piață din România și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a spus ministrul Agriculturii, potrivit Antena3.ro.

Deficitul balanţei comerciale în primele nouă luni ale anului a fost de 24,492 miliarde de euro, mai mare cu 1,004 miliarde de euro (+4,3%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

În perioada menționată, exporturile FOB au însumat 72,2 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 96,7 miliarde de euro, ambele consemnând creșteri de 4,2%.

