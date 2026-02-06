Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „AUR vinde țara în străinătate și pozează în patrioți în România”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a transmis că AUR nu are acces la conducerea Statelor Unite ale Americii.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a transmis că AUR nu are acces la conducerea SUA, nici măcar prin intermediul unei firme de lobby.

„George Simion și AUR nu au acces la conducerea SUA. Deși Simion a încercat să aibă o întâlnire plătită, printr-o firmă de lobby, nu a reușit. Este dovada că liderul AUR e nefrecventabil și că e evitat de reprezentanții guvernului american. Ultima vizită a liderului AUR în SUA a fost un dezastru politic și de diplomație parlamentară”, a transmis Ovidiu Cîmpean.

Potrivit deputatului clujean, AUR a plecat cu o delegație de 47 de parlamentari și s-a văzut cu 3 congresmeni americani.

„Mai grav, în urma vizitei a rezultat o defăimare a statului român, pe banii românilor. AUR vinde țara în străinătate și pozează în patrioți în România”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

