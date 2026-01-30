Prețurile la pompă urcă vertiginos: a fost depășit pragul de 8 lei/litru. Cât a ajuns să coste un plin și de ce motorina este marea problemă?

Benzina și motorina s-au scumpit pentru a 8-a oară, astfel că românii plătesc cel mai scump carburant din regiune. Cât a ajuns să coste un plin?

Benzina și motorina s-au scumpit pentru a 8-a oară, astfel că românii plătesc cel mai scump carburant din regiune. Cât a ajuns să coste un plin?|Foto: pixabay.com

Dacă la începutul lui ianuarie 2026, benzina standard se vindea la prețuri cuprinse în general între 7,45 și 7,55 lei/litru, finalul lunii vine cu noi scumpiri.

Aceeași situație se regăCITEȘTsește și în cazul motorinei: de la 7,93 - 8,07 lei/litru, prețurile au sărit de 8,10 – 8,60 lei/litru.

Prețurile la pompă urcă vertiginos: a fost depășit pragul de 8 lei/litru. Cât a ajuns să coste un plin?

După scumpirea de vineri, 30 ianuarie, prețul motorinei standard depășește pragul de 8 lei pe litru la majoritatea stațiilor de distribuție a carburanților din România.

Este vorba de a 8-a oară când prețurile la pompă pentru benzină și motorină înregistrează noi creșteri.

Astfel, un plin a ajuns sa coste in jur de 500 de lei, adică 100€.

Majorarea accizelor la carburanți de la 1 ianuarie 2026, la care se adaugă efectul creșterii cotei de TVA, se reflectă în costul final plătit de șoferi, în condițiile în care cotațiile internaționale ale petrolului nu au înregistrat fluctuații semnificative.

Motorina, expusă variațiilor de prețuri din cauza dependenței ridicate de importuri

Pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est, România ar putea vedea noi scumpiri la carburanți în lunile următoare, potrivit analizei realizate de Asociația Energie Inteligentă (AEI).

Analizele pieței arată că motorina rămâne mult mai expusă decât benzina, din cauza dependenței ridicate de importuri și a rolului său strategic în transport, agricultură și industrie.

Potrivit estimărilor, prețurile pot crește cu 0,5 până la 4,5 lei pe litru, în funcție de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor.

Motorina ar putea depăși pragul de 10 lei/l

Într-o situație cu tensiuni regionale, sancțiuni suplimentare sau dificultăți minore de transport, benzina ar putea înregistra scumpiri între 0,50 și 1,25 lei pe litru, iar motorina între 0,60 și 1,50 lei pe litru.

„Chiar dacă acest scenariu nu ar fi unul sever, impactul ar fi imediat, mai ales la motorină, unde cererea rămâne constantă chiar și în context economic dificil”, potrivit analizei AEI.

Dacă apar blocaje logistice, limitări la export sau perturbări în zona Mării Negre, efectele ar fi mult mai pronunțate. Benzina s-ar putea scumpi cu 1,25 – 2,25 lei/l, iar motorina cu 1,75 – 3 lei/l.

„Industria transporturilor ar resimți rapid presiunea, iar costurile suplimentare s-ar propaga către consumatorii finali”, notează sursa citată.

Scenariu extrem – prag critic la pompă

Într-un scenariu extreme, precum izbucnirea unui conflict extins, embargouri largi sau o criză energetică simultană în regiune – prețurile la pompă pot cunoaște creșteri dramatice.

Benzina ar avansa cu 2 – 3,25 lei/l, în timp ce motorina ar putea adăuga 3 – 4,5 lei/l la prețul actual.

În acest caz, motorina ar depăși clar pragul de 10 lei/l, iar în situații extreme poate ajunge chiar la 12 lei/l, dacă nu există intervenții guvernamentale.

De ce motorina este marea problemă?

„România produce suficientă benzină pentru consumul intern. Importăm cantități importante de motorină, vulnerabilizând piața în fața oricărei perturbări regionale. Cererea de motorină nu scade în criză – transportul de marfă, agricultura și industria trebuie să funcționeze”, arată Asociația Energia Inteligentă.

De altfel, prețurile din România sunt influențate și de rafinăriile din Bulgaria și Grecia, ambele expuse tensiunilor din zona Mării Negre.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: