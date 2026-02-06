Venus Williams, pe teren la 45 de ani!

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, și-a anunțat participarea la turneul WTA 250 de la Austin (Statele Unite), care se va disputa între 21 februarie și 1 martie în capitala texană.

Cea mai mare dintre surorile Wiliams, care are în palmares 21 de titluri de Mare Șlem și patru medalii olimpice de aur, la simplu și dublu, va juca în premieră acest turneu.

„Sunt foarte emoționată să merg la Austin și să disput primul meu ATX Open, la simplu și la dublu. Orașul are o energie incredibilă și am auzit că fanii sunt fantastici”, a precizat Venus Williams într-un comunicat.

După ce a stat mai bine de un an departe de terenurile de tenis, Venus Williams a revenit în competiție în iulie 2025, la turneul de la Washington, unde a obținut prima sa victorie la simplu începând din anul 2023, devenind cea mai vârstnică jucătoare care a a câștigat o partidă în circuitul profesionist în mai bine de două decenii.

De atunci, Venus a disputat, în afara unor turnee WTA 250, Openul Statelor Unite, unde a beneficiat de un wild card oferit de organizatori și unde a câștigat trei meciuri de dublu, ajungând în sferturile de finală.

Luna trecută, ea a participat, tot în baza unei invitații, la Australian Open, fiind eliminată în primul tur, atât la simplu, cât și la dublu. Venus a înregistrat o serie de șapte înfrângeri consecutive după Grand Slam-ul de la Flushing Meadows.

Turneul de la Austin va conta anul acesta pe participarea a circa 20 de jucătoare aflate între cele mai bune 100 din lume, conform listei preliminare comunicate de organizatori, printre acestea aflându-se și americanca Jessica Pegula, numărul 6 mondial.

