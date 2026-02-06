Accident cum rar vezi la VIVO. Fără permis a intrat cu mașina la Noodle Pack.

Un bărbat a intrat în față la Noodle Pack la VIVO Cluj, însă nu pe jos, ci direct cu mașina. Mai grav este că nu avea permis de conducere.

Un bărbat fără permis a intrat cu mașina la Noodle Pack în aprcarea VIVO Cluj | Foto: IPJ Cluj

Un accident rutier cum rar ne este dat să vedem s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 februarie 2026.

Un om, a reușit o „performață” rară. A intrat cu mașina și s-a și răsturnat în fața fast food-ului Noodle Pack din parcarea centrului comercial VIVO (Polus Center) din comuna clujeană Florești.

„Solicitarea a venit în jurul orei 00.40, iar echipajele au găsit la fața locului un autoturism răsturnat. Nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 55 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a transmis ISU Cluj.

Un bărbat care nu avea ce să caute la volan a intrat cu mașina direct la Noodle Pack în Parcarea VIVO Cluj | Foto: ISU Cluj

Nu avea permis și a refuzat recoltarea de sânge pentru stabilirea alcoolemiei

monitorulcj.ro a cerut detalii de la Poliția Cluj pentru a afla cum s-a petrecut accidentul.

Poliția ne-a transmis că persoana care se afla la volan era un bărbat de 38 de ani din Gilău și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a părăsit carosabilul, după a intrat într-un stâlp, iar la final în peretele Noodle Pack.

Bărbatul rănit care a ajuns la spital era pasager.

Cel care a condus nu avea permis.

„Ulterior, bărbatul de 38 de ani a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice, însă acesta a refuzat recoltarea. Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, a transmis IPJ Cluj.

S-ar fi putut întâmpla și ceva mai rău, deoarece la acea oră era deschis, iar bărbatul ar fi putut lovi pe altcineva cu mașina.

