România are prețuri de Occident la pompă, dar salarii mult mai MICI. Cât costă benzina și motorina în alte țări din Europa?

Prețul motorinei în România s-a scumpit și a ajuns la pragul psihologic de peste 8 lei și aproximativ 100 de euro pentru un plin de rezervor, tarife de vestul Europei, însă cu salarii de est, mult mai mici.

România are prețuri de Occident la pompă, însă lefurile sunt mult mai mici | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Recent, de la finele anului 2025 și până acum, prețul combustibililor (motorină și benzină) a crescut accelerat în România, de aproximativ opt ori.

Valul scumpirilor la pompă a adus România la tarife de combustibili foarte apropiate de țări mult mai dezvoltate din Europa, precum: Germania, Franța, Spania, Marea Britanie sau Italia.

monitorulcj.ro a comparat prețurile la combustibil din România cu tarifele la pompă din câteva țări din Europa.

Astăzi, vineri, 30 ianuarie 2026, în stațiile unde sunt vânduți carburați în județul Cluj, potrivit monitorulpreturilor.info, aplicația oficială a Consiliului Concurenței, prețurile pentru un un litru sunt următoarele:

Motorină standard: între 7,97 și 8,15 lei/litru (majoritatea peste 8 lei)

(majoritatea peste 8 lei) Motorină premium: între 8,33 și 8,71 lei/litru (majoritatea 8,65 lei)

(majoritatea 8,65 lei) Benzină standard: între 7,71 și 7,81 lei/litru

Benzină premium: între 8,41 și 8,54 lei/litru

Cu salarii mult mai mici, România are prețuri la pompă precum în Occident

Așadar, raportat la combustibilul standard (benzină și motorină), prețul mediu este de 8,06 lei/litru, echivalentul a 1,58 euro, potrivit cursrului BNR la zi.

Odată ce am aflat prețurile combustibililor în România am aruncat o privire și în restul Europei pentru a vedea care este situația la pompă și în alte țări.

Ne oprim în Occident, în Franța, unde prețul pentru un litru de benzină de 95 (standard) este de 1,72 de euro, iar la diesel (motorină) este de 1,66 de euro/litru, potrivit tools.eu.

Preț apropiat de cel din România (ușor mai mare), însă mult mai mici sunt salariile în țara noastră. Actualmente, salariul minim net pe economie este de 2.574 de lei/lună (puțin peste 500 de euro pe lună), iar în Franța este de aproximativ 1.400 de euro lunar, echivalentul a 7.134 de lei.

Practic, în Franța, salariul minim este aproape triplu față de România, însă prețurile la pompă sunt similare.

În Germania, o altă mare putere economică din vestul Europei, benzina costă 1,79 euro/litru, iar motorina 1,70 de euro/litru. Nemții au un salariu minim net este de circa 1.500 de euro/lună.

În Italia, benzina costă 1,64 euro/litru, iar motorina 1,67 euro/litru. Salariile cele mai mici acolo sunt în jur de 1.000-1.100 de euro/lună.

În Spania, prețul la pompă e chiar mai mic decât în România. Benzina costă 1,45 euro/litru, iar motorina 1,40 euro/litru. Salariul minim este de aproximativ 1.100 de euro/lună.

În Marea Britanie, benzina costă 1,32 de lire sterline/litru (echivalentul a 1,52 euro), iar motorina costă 1,41 lire/litru (circa 1,63 de euro). Salariul minim net este de aproximativ 1.850 de lire/lună, echivalentul a circa 2.132 de euro pe lună.

