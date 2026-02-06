Arde Clujul! Derby între CFR și „U” în acest weekend

CFR Cluj și Universitatea Cluj se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20:00, în etapa cu numărul #26 din Superligă.

Derby-ul Clujului va avea loc sâmbătă / Foto: CFR 1907 Cluj

Meciul din Gruia va mai mult decât un #DerbyDeCluj. Pe lângă rivalitatea dintre cele două echipa datorită poziții geografice, va fi și o bătălie pentru locurile de play-off în acest sezon.

„Studenții” stau mai bine înaintea meciului direct: sunt pe locul 4, cu 42 de puncte și a treia cea mai bună apărare din campionat. Doar 21 de goluri a încasat gruparea antrenată de Cristiano Bergodi până acum. Doar FC Botoșani (18) și Oțelul Galați (19) stau mai bine la acest capitol dintre echipele din campionat.

Bergodi i-a reinventat

Alb-negrii s-au reinventat după demiterea lui Ioan Ovidiu Sabău și instalarea italianului pe banca tehnică.

După un început modest de sezon, culminat cu mai multe rezultate nefaste dar și cu eliminarea echipei prematur din cupele europene, „U” Cluj a câștigat nouă dintre cele doisprezece meciuri jucate sub comanda lui Cristiano Bergodi, iar o dată au încheiat la egalitate.

Gruparea de pe Cluj Arena este tot mai aproape de a doua calificare consecutiv în play-off, având patru puncte mai multe peste prima echipă care va juca în play-out: rivala CFR.

Pancu, 6 la rând la CFR

Vișiniii sunt pe poziția a șaptea înaintea derby-ului care poate fi decisiv pentru calificarea în faza principală a Superligii. Elevii lui Daniel Pancu au moral excelent înaintea meciului de sâmbătă: au ajuns la o serie de șase meciuri câștigate consecutiv și la nouă rezultate pozitive, dintre care opt victorii, sub comanda lui Daniel Pancu.

Instalat la CFR la începutul lunii noiembrie, fostul internațional român a produs o adevărată revitalizare în rândul echipei, iar multipla campioană și-a revenit incredibil. Este echipa cu cele mai multe puncte câștigate în ultimele zece runde din campionat, la egalitate cu Universitatea Cluj.

Antrenorul formației din Gruia se va afla la primul său #DerbyDeCluj din carieră și a declarat că se gândește la acest meci chiar de la flash-interviul de după ultima etapă.

„Sunt foarte fericit pentru jucători. Mai ales că urmează un meci care rivalizează cu Steaua - Dinamo. Toată lumea a zis că e foarte asemănător acest derby cu „U” Cluj cu un Steaua – Dinamo. Dacă făceau programările astea Gigi Corsicanu și cel mai mare fan de la „U”, nu făceau așa! E un avantaj foarte mare, ei au jucat marți.

I-am rugat pe jucători să se bage la criosaună, să doarmă acolo, să mănânce, îi trezesc sâmbătă și îi întreb cine vrea să joace. Și să ridice mâna cine vrea și poate, restul să se bage la somn în continuare. O să fie și un test că încă putem fi considerată o echipă europeană.

În Europa se joacă din 3 în 3 zile. Noi trebuie să demonstrăm că încă suntem o echipă europeană. Jucăm cu echipe mai bine clasate, „U” Cluj și Rapid. Trebuie să demonstrăm cu „U” Cluj și Rapid că suntem o echipă europeană”, a spus Daniel Pancu despre acest meci la finalul rundei trecute, cu UTA Arad.

Cele două echipe s-au mai întâlnit o singură dată în acest sezon. În meciul din tur, cele două rivale din oraș au încheiat la egalitate, scor 2-2. Damjan Djokovic și Lorenzo Biliboc au marcat pentru vișinii, în timp ce Dino Mikanovic și Jovo Lukic au punctat pentru „șepcile roșii”.

