BNR: Majorarea cotelor de TVA, „transferată într-o foarte mare măsură” asupra prețurilor de consum

Majorarea cotelor de TVA de la finalul verii a fost transferată în bună măsură asupra prețurilor de consum. Pe lângă „impactul peste așteptări al măririi impozitelor indirecte” în luna august, evoluția inflației reflectă și influențe venite din creșterea cotațiilor unor mărfuri alimentare și din dinamica ridicată a costurilor salariale, spune BNR.

Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra prețurilor de consum, inclusiv pe fondul rezilienței cererii pe anumite segmente și al nivelului crescut al așteptărilor inflaționiste pe termen scurt, potrivit Minutei ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, din 8 octombrie.

„În discuțiile privind evoluția recentă a inflației, membrii Consiliului au evidențiat creșterile substanțiale înregistrate de rata anuală a inflației în primele două luni ale trimestrului III 2025, în urma cărora aceasta a urcat în august la 9,85%, peste nivelul prognozat, de la 5,66% în iunie, în contextul expirării la 1 iulie a schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor corespunzător pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în iulie.

S-a observat că efectele directe tranzitorii ale celor două șocuri inflaționiste succesive pe partea ofertei au afectat prioritar dinamica agregată a componentelor exogene ale IPC, în principal prin creșterea deosebit de amplă a prețului energiei electrice”, se arată în minuta BNR, citată de Agerpres.ro

După cum arată Banca Centrală, în urma evaluărilor, s-a concluzionat că majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra prețurilor de consum, inclusiv pe fondul rezilienței cererii pe anumite segmente și al nivelului crescut al așteptărilor inflaționiste pe termen scurt.

„Pe lângă impactul major și peste așteptări al măririi impozitelor indirecte în luna august, evoluția componentei de bază a inflației reflectă și influențe venite în continuare din creșterea cotațiilor unor mărfuri agroalimentare și din dinamica încă ridicată a costurilor salariale, cărora li s-au alăturat în acest interval cele decurgând din efecte indirecte ale scumpirii energiei electrice și combustibililor, au convenit membrii Consiliului”, se arată în documentul citat.

Inflația se va menține ridicată

În ceea ce privește evoluțiile viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației va ajunge pe un platou la finele trimestrului III și va descrește foarte lent în ultimele trei luni ale anului curent, pe o traiectorie mai ridicată decât cea evidențiată în prognoza pe termen mediu din august, ce atingea un vârf de 9,2% în septembrie și se situa la 8,8% în decembrie 2025.

