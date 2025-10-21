4.500 de lei brut, salariul minim propus pentru 2026

Sindicatul Național Forța Legii va participa la consultări la Ministerul Muncii pe tema salariului minim de anul viitor. Sindicaliștii propun ca acesta să fie stabilit la 4.500 de lei.

Sindicaliștii propun un salariu minim brut de 4.500 de lei pentru 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Sindicatul Național Forța Legii anunță că participă luni la consultările de la Ministerul Muncii privind salariul minim brut pe țară pentru anul 2026, propunerea sindicaliștilor este ca acesta să fie stabilit la un nivel de cel puțin 4.500 lei.

Crește sau nu salariul minim?

Potrivit unui comunicat, consultările pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 au fost inițiate de Ministerul Muncii, în temeiul principiilor dialogului social consacrate de Legea nr. 367/2022.

Sindicatul Național Forța Legii, organizație reprezentativă la nivel național a salariaților din Administrația publică, Sănătate și Asistență socială, participă la consultări prin președintele Ringo Dămureanu, în calitate de reprezentant al Confederației Sindicale Naționale Meridian, informează sursa citată.

„Organizația noastră subliniază cu fermitate că salariul minim reprezintă nu doar un indicator economic, ci o măsură socială de protecție a muncii decente, un instrument de coeziune și un barometru al respectului față de cetățeanul care muncește. În consecință, stabilirea nivelului pentru 2026 trebuie să reflecte nu doar datele macroeconomice, ci și realitatea dură a vieții de zi cu zi, marcată de inflație, creșterea prețurilor la alimente și utilități și scăderea puterii reale de cumpărare”, precizează reprezentanții sindicatului.

Conform unui raport științific elaborat de Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) în luna în curs, formula de actualizare automată prevăzută de HG nr. 35/2025 ar conduce la o majorare a salariului minim de aproximativ 7%, de la 4.050 lei la circa 4.330 lei în anul 2026, arată sursa citată

„Această creștere este însă apreciată de noi ca insuficientă pentru a proteja puterea de cumpărare a lucrătorilor, având în vedere inflația cumulată din ultimii doi ani, de peste 20%, și creșterea prețurilor la bunurile de strictă necesitate cu peste 25%”, susțin sindicaliștii.

Sindicat: „Guvernul e obligat să garanteze un nivel de trai decent pentru fiecare angajat”

Sindicatul Național Forța Legii reafirmă că salariul minim nu este o problemă bugetară, ci una de justiție social.

„Guvernul are obligația constituțională de a garanta un nivel de trai decent și o remunerație echitabilă pentru fiecare salariat, indiferent de sectorul de activitate. Organizația noastră solicită Guvernului să adopte o creștere reală a salariului minim pentru 2026, în linie cu angajamentele europene și cu principiile economiei sociale de piață. Dialogul social trebuie să fie autentic, nu formal, iar consultarea partenerilor sindicali să se finalizeze cu măsuri concrete, nu doar cu statistici și rapoarte. Având în vedere toate aceste argumente, Sindicatul Național Forța Legii propune stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 la un nivel de cel puțin 4.500 lei, echivalent cu aproximativ 52% din salariul mediu brut, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026”, se mai arată în comunicat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: