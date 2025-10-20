Kelemen Hunor: Salariul minim nu crește în 2026

Salariul minim pe economie ar putea rămâne neschimbat în 2026, potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, care spune că în coaliția de guvernare s-a ajuns deja la un acord pe această temă, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune și cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul minim începând de anul viitor”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit antena3.ro.

Președintele UDMR a explicat că nu este momentul pentru a face asta.

„Da, asta a fost discuția săptămâna trecută. Ei au spus că ar trebui (PSD - n.red.), dar toată lumea înțelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară. Dar sigur, dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate. Dar noi săptămâna trecută am ajuns la această concluzie propusă de premier: să rămânem cu salariul minim și în 2026, așa cum am avut în 2025. Și sigur, în ceea ce ne privește, noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a precizat liderul UDMR.

Guvernul ar trebui să majoreze salariul minim în 2026, după ce autoritățile și-au asumat la începutul acestui an să respecte directiva europeană care le cere statelor membre să asigure venituri corelate cu costul vieții și productivitatea.

Subiectul a stârnit însă tensiuni, pentru că nu ar fi bani la bugetul de stat. Ministerul Muncii a făcut zilele trecute calcule pentru a vedea dacă și cu cât ar putea fi majorat salariul minim de anul viitor. Potrivit angajamentelor asumate prin directiva care stabilește salariul minim european, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele:

nivelul minim - 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);

intermediar - 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);

nivelul maxim - 52% din salariul mediu brut (4.773 lei);

Dincolo de cele trei variante, guvernanții pot să cadă de acord asupra unui alt procent cuprins între 47% și 52%.

Firmele vor înghețarea salariilor

Reprezentanții patronatelor susțin însă că majorarea nu este binevenită, pe motiv că nu pot susține creșteri de salarii, și cer înghețarea acestora la valoarea din prezent - 4.050 de lei brut. Inclusiv acesta este un scenariu discutat la Palatul Victoria: înghețarea salariilor, dar și a pensiilor în anul 2026.

„O creștere cu 8-10% a costurilor pe cheltuiala forței de muncă înseamnă 39 de lei pe lună pentru fiecare angajat, față de aproximativ 300 de lei în plus pe care trebuie să îi suporte firma pentru fiecare angajat. Statul este, ca de obicei, câștigătorul net, în timp ce IMM-urile rămân dezavantajate.

„Cred că în acest an putem lua în calcul prorogarea acestei legi și suspendarea creșterii salariului minim pentru un an de zile, pentru că, în ultima perioadă, am văzut doar creșteri de taxe suportate de mediul de afaceri, fără nicio reducere în aparatul bugetar”, a declarat Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte IMM, într-o intervenție la Digi24.

România a transpus în legislație, în luna februarie a acestui an, directiva europeană privind salariile minime adecvate. Potrivit acesteia, salariul minim trebuie să reprezinte 50% din salariul mediu brut și să permită lucrătorilor trai decent, ținând cont de:

puterea de cumpărare, luând în considerare costul vieții;

nivelul general al salariilor;

rata de creștere a salariilor;

productivitatea muncii la nivel național

