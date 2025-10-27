Sindicatele solicită creșterea salariului minim și amenință cu proteste: „Puterea de cumpărare va fi decimată în 2026 în urma politicilor inflaționiste”

Sindicatele cer Guvernului să majoreze salariul minim și amenință cu proteste.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească cu sindicatele și patronatele pentru a tranșa problema salariului minim pe economie.

În caz contrar, dacă salariul minim nu va fi majorat, sindicaliștii amenință cu proteste.

Din ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 4.050 de lei.

Peste 1,7 milioane de angajați din sectorul privat ar urma să fie afectați de înghețarea salariului minim, potrivit sindicatelor, ceea ce ar duce la o reducere semnificativă a puterii lor de cumpărare și, implicit, la consecințe serioase în economie, notează Antena3CNN.

„Suntem pe care să construim al treilea pas de măsuri de austeritate, niciuna nu înseamnă reforme cum pretinde Guvernul actual, toate sunt numai măsuri de tăieri sau de creștere a taxelor, neavând o perspectivă a unei politici coerente de reformare efectivă”, a spus Bogdan Hossu, liderul sindicatului Cartel Alfa, într-o conferință de presă a liderilor de sindicate.

Sindicatele susțin că înghețarea salariului minim ar încălca directiva europeană.

„Formula de calcul a salariului minim aprobată prin legea 283/2024 si HG 35/2025 este una construită pe principii economice sănătoase și în deplină concordanță cu Directiva Europeană 2022/2041 privind salariile minime adecvate dar și cu Convenția OIM nr. 131 din 24 iunie 1970 privind fixarea salariilor minime, convenție ratificată de România prin Decretul 83/1975”, potrivit Blocului Național Sindical (BNS).

Sindicatele atrag atenția că în jur de 1,8 milioane de români au salariul minim de economie. După cum arată BNS, nivelul lor de trai a fost deja afectat puternic de creșterile de taxe din primul pachet de măsuri fiscal-bugetare, iar o înghețare a salariului minim le-ar reduce și mai mult din puterea de cumpărare și ar adânci sărăcia.

„Puterea de cumpărare a salariului minim va fi decimată în 2026 în urma politicilor inflaționiste. Practic puterea de cumpărare a salariului minim la sfârșitul anului 2026 ar putea fi sub cea de la finalul anului 202”, precizează sindicatele, conform sursei citate.

În prezent, salariul minim este de 4.050 de lei brut, adică 2.574 de lei net. Măsura majorării salariului minim nu este susținută de mediul de afaceri, mai ales dacă s-ar elimina şi scutirea de taxe şi impozite pentru 300 de lei, în condițiile în care impactul vizează aproape 2 milioane de salariați.

