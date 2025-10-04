TOP 10 cele mai profitabile domenii de activitate din regiune. Cifra de afaceri cumulată depășește 75 mld. lei.

Comerțul, construcțiile și industria prelucrătoare se regăsesc în TOP 3 în regiune, în funcție de cifra de afaceri în 2024. Câți bani s-au făcut anul trecut din tranzacțiile imobiliare și IT?

TOP 10 cele mai profitabile domenii de activitate din regiune|Foto: monitorulcj.ro

Regiunea Clujului a cunoscut un salt economic susținut.

Potrivit datelor obținute de monitorulcj.ro, cifra de afaceri a celor mai profitabile domenii de activitate este de - 75,786,040,768 lei, în creștere cu peste 17 miliarde de lei față de 2023.

TOP 10 cele mai profitabile domenii de activitate din regiune. Cifra de afaceri cumulată depășește 75 mld. lei.

De asemenea, potrivit datelor ANAF Cluj consultate de monitorulcj.ro, profitul în cele zece domenii de activitate a depășit 10 miliarde de lei.

Clasamentul pe ramuri de activitate din regiue, în funcție de cifra de afaceri la nivel de domeniu:

*Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor: cifra de afaceri de 22,5 miliarde de lei, profit – 1,8 miliarde de lei

*Construcții – cifra de afaceri de 13,5 miliarde de lei, profit – 2,1 miliarde

*Industria prelucrătoare – cifra de afaceri – 12,1 miliarde de lei, profit – peste 1 miliard de lei

*Informații și comunicații – cifra de afaceri de 8,8 miliarde de lei, profit – 1,8 mld. lei

*Transport și depozitare – cifra de afaceri de 6,1 miliarde de lei, profit – 476 milioane de lei

*Activități profesionale, științifice și tehnice - cifra de afaceri de 4,2 miliarde de lei, profit – 1,3 mld. lei

*Activități de servicii administrative și de servicii suport – cifra de afaceri 2,7 miliarde de lei, profit 443 de milioane de lei

*Hoteluri și restaurante – cifra de afaceri de 2,4 miliarde de lei, profit – 303 milioane de lei.

*Sănătate și asistență sociala – cifra de afaceri de 1,6 miliarde de lei, profit de 390 de milioane de lei

*Tranzacții imobiliare – cifra de afaceri de 1,5 miliarde de lei, profit – 557 milioane de lei.

De altfel, merită menționat că și numărul salariaților din aceste domenii de activitate a crescut semnificativ – de la 140,871 în 2023 la 159,415 anul trecut.

De asemenea, cifra de afaceri cumulată pe aceste ramuri de activitate s-a majorat de la 58,651,503,799 lei în 2023 la 75,786,040,768 lei.

Astfel, comparativ cu 2023, cifra de afaceri pe cele 10 ramuri de activitate a cunoscut o creștere de 129% anul trecut.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: