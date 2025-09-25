Salariile din Cluj, aproape cele mai mari din România anul trecut. Cât câștigau angajații în 2024?

Salariul mediu net din Cluj a depășit media națională în 2024. La capitolul lefurilor, județul se află pe locul al doilea la nivel național după București.

Cluj a fost s-a clasat pe locul al doilea în ierarhia celor mai mari salarii din România în 2024 | Foto: monitorulcj.ro

Câștigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naționale în 2024 a fost 8.061 lei, cu 14,5% (+1.019 lei) mai mare față de anul precedent, în timp ce câștigul mediu net a ajuns la 4.959 lei, în creștere cu 12,4% (+547 lei) comparativ cu anul precedent, potrivit datelor publicate joi de Institutului Național de Statistică (INS).

Salariile din Cluj, aproape cele mai mari din România în 2024

În profil teritorial, pe județe, câștigul salarial mediu net lunar în anul 2024 s-a situat sub media pe economie în 36 județe.

Cele mai ridicate valori ale câștigurilor salariale medii nete lunare s-au situat:

Municipiul București (6.730 lei, cu 35,7% peste media pe economie)

Cluj (5.921 lei, cu 19,4% peste media pe economie)

Timiș (5.508 lei, cu 11,1% peste media pe economie)

Iași (5.098 lei, cu 2,8% peste media pe economie)

Ilfov (5.060 lei, cu 2,0% peste media pe economie)

Brașov (5.019 lei, cu 1,2% peste media pe economie)

În profil teritorial, pe județe, câștigul salarial mediu net lunar în anul 2024 s-a situat sub media pe economie în 36 județe.

Potrivit datelor INS, costul mediu lunar al forței de muncă în anul 2024 a fost 8.439 lei/salariat, mai mult cu 14,4% comparativ cu anul precedent.



Costul mediu lunar a crescut în toate activitățile economice comparativ cu anul precedent, cu excepția industriei extractive, unde s-a înregistrat o scădere cu 4,7%. Cele mai importante creșteri ale costului mediu lunar s-au regăsit în învățământ) (+24,1%), construcții (+19,2%), distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+16%), alte activități de servicii (+15,6%), respectiv în industria prelucrătoare și hoteluri și restaurante (+15% pentru fiecare în parte).

Domeniile unde sunt cele mai mici și cele mai mari salarii din România

Cele mai mari valori ale câștigurilor salariale medii nete lunare realizate în anul 2024, comparativ cu media pe economie, s-au înregistrat în următoarele activități economice: informații și comunicații (+90,1%), intermedieri financiare și asigurări (+63,6%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+58,0%), administrație publică (+45,2%), respectiv industria extractivă (+38,9%).



Pe de altă parte, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu net lunar comparativ cu valoarea medie pe economie s-au înregistrat în următoarele activități economice: hoteluri și restaurante (-40,8%), alte activități de servicii (-34,7%), tranzacții imobiliare (-25,4%), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-21,2%), agricultură, silvicultură și pescuit (-19,9%), respectiv activități de spectacole, culturale și recreative (-19,3%).



Potrivit datelor INS, pentru anul 2024, indicele câștigului salarial real (exprimat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum al populației) a fost 248,9% față de anul 1990, mai mare cu 15,1 puncte procentuale față de anul precedent.

Net, femeile salariate au câștigat cu 5,4%, respectiv cu 275 lei/lună mai puțin decât salariații bărbați (4.815 lei câștigul salarial mediu net al salariaților femei, față de 5.090 lei al salariaților bărbați).

„În vederea sprijinirii unităților economico-sociale au fost acordate transferuri de la bugetul statului către angajator pentru timpul nelucrat (în caz de șomaj tehnic din inițiativa angajatorului, reducerea temporară a timpului de lucru, supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ), respectiv pentru stimularea ocupării forței de muncă prin (re)încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane (de exemplu: absolvenți, șomeri). Ponderea acestor transferuri în totalul cheltuielilor cu forța de muncă (cheltuieli directe și cheltuieli indirecte) a fost mai redusă comparativ cu cea din anul precedent, cu diferențe moderate pe activități economice. Astfel, cele mai mari sume aferente transferurilor de la bugetul statului s-au regăsit în industria prelucrătoare, activități de servicii administrative și activități de servicii suport, construcții, comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv hoteluri și restaurante”, precizează INS în comunicat.

Mai mulți angajați în 2024. Unde lucrează românii?

În anul 2024, numărul mediu al salariaților a fost 5,45 milioane persoane. Numărul mediu al salariaților a crescut pe parcursul anului 2024 cu 88.200 persoane comparativ cu anul precedent.

Potrivit statisticii, repartizarea salariaților pe sectoare economice a arătat că majoritatea s-au regăsit în sectorul terțiar (64,6%) (44,3% în servicii comerciale, iar 20,3% în servicii sociale). În sectorul secundar (industrie și construcții) au lucrat 33% dintre salariați, iar în cel primar (agricultură, silvicultură și pescuit) doar 2,4%.

Principalele activități economice în care salariații femei au deținut majoritatea au fost cele de sănătate și asistență socială (80,1%), învățământ (73,1%), intermedieri financiare și asigurări (70,4%), hoteluri și restaurante (60,5%), administrație publică (60,2%), respectiv activități de spectacole, culturale și recreative (59,2%).

Efectivul salariaților la sfârșitul anului 2024 a fost 5,75 milioane persoane. Comparativ cu sfârșitul anului precedent, efectivul salariaților a înregistrat o creștere cu 75.600 persoane, din care 68.200 persoane au fost salariați bărbați.

La sfârșitul anului 2024 efectivul salariaților din societățile cu capital privat a fost majoritar (77,1%) și a înregistrat o creștere cu 1,8% comparativ cu anul precedent.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: