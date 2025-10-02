Cluj-Napoca are aproape cele mai multe locuri de muncă în domeniul Inteligenței Artificiale din România

Cluj-Napoca ocupa a doua poziție în clasamentul național al ofertelor pentru locurile de muncă în domeniul Inteligenței Artificiale (AI).

Piața locurilor de muncă în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) din România e dominată, la ora actuală, de roluri tehnice, ingineri software/ML sau data scientists, iar București rămâne principalul hub pe acest segment, urmat de Cluj-Napoca și Timișoara, conform unei analize citate de Agerpres.ro.





Conform sursei citate, un număr de 393 de poziții active pe domeniul AI sunt listate doar pe LinkedIn, marjă în care sectorul AI/ML Engineering & Software Development conduce detașat piața cu 35% din total, urmat de Data Science & Data Engineering (20%) și de rolurile emergente în Content, Training & Annotation (20%).

20% din ofertele pentru joburi AI sunt la Cluj-Napoca

Ca distribuție geografică, Capitala și județul Ilfov concentrează 55% din totalul ofertelor pe segmentul AI, urmează Cluj-Napoca (20% dintre oferte) și Timișoara (10%).

„Analiza noastră confirmă că România se află în plină expansiune privind piața forței de muncă din perspectiva AI. Observăm o distribuție echilibrată între rolurile tehnice și cele strategice, precum și cererea crescândă pentru competențe în AI, ceea ce indică o piață diversificată. Cele mai căutate competențe sunt: Python, machine learning frameworks, cloud & MLOps, dar crește cererea și pentru Generative AI și AI compliance. De notat că există o pondere semnificativă de joburi non-tehnice (annotation, content, QA - 20%), care deschid accesul și pentru candidați fără background strict tehnic.”, a afirmat Dragoș Gheban, managing partner al companii de consultanță.

