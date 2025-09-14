Vremuri grele pentru români: inflația galopantă a anulat creșterile salariale forțate

Veniturile românilor au rămas în urmă în condițiile creșterii constante a prețurilor. Practic, inflația galopantă a anulat bruma de bani obținută de oameni după ani de muncă.

Vremuri grele pentru români: creșterea salarială a fost depășită de inflație| Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Din ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 4.050 de lei. Veniturile românilor au fost afectate profund în această vară: în iunie, spre exemplu, salariul mediu net în județul Cluj a fost de 6.633 lei, mai mic cu 107 lei comparativ cu luna anterioară. În același timp, câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.539 lei.

Vremuri grele pentru români: creșterea salarială a fost depășită de inflație

Potrivit statisticii oficiale, și în luna iulie creșterea inflației a continuat să apese pe bugetul românilor. Astfel, salariul mediu net a fost în scădere cu 22 de lei (-0,4%) față de luna iunie și a ajuns la 5.517 lei, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și consultate de HotNews.ro

Practic, față de începutul anului, inflația a depășit creșterea salarială în trei sferturi din sectoarele economiei, arată sursa citată.

Spre exemplu, în sectorul bugetar, luna iulie 2025 a adus scăderi ale salariilor comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-4,7%, în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), dar și în administraţia publică (-2,8%).

De asemenea, în domeniul culturii veniturile oamenilor care activează în acest sector au fost diminuate cu peste -5%: practic, salariile au scăzut cu 0,53%, iar inflația a pus capac cu - 4,88%.

Situații dificile au fost și în domenii specifice, precum:

*metalurgie – minus 12%

*extracția cărbunelui – minus 8%

Dar și în domenii precum: telecomunicații (-7,5%), sănătate și astență socială (-5%), industria alimentară (-2,6%), hoteluri și restaurante (-2,59%), transport (-2,35%), comerț și reparații auto (0,07), domeniul informatic (IT) – (0,04%).

Datele vizează perioada ianuarie – iulie 2025, fără a lua în calcul saltul extraordinar al inflației în luna august. Potrivit INS, rata anuală a inflației a crescut semnificativ: de la 7,8% în iulie, la 9,9% în luna august, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%.

Dificultățile economice, motiv de îngrijorare pentru români

Potrivit unui sondaj de specialitate realizat în primăvară, aproape 6 din 10 români declarau că sunt îngrijorați din cauză că veniturile lor nu vor ține pasul cu creșterile de prețuri și că nu se vor descurca din punct de vedere financiar.

În mai 2025, îngrijorarea românilor era în creștere, astfel că 85.9% dintre participanții la un sondaj declarau că se așteaptă ca România să se confrunte în următoarele luni cu probleme economice.

Altfel spus, românii sunt tot mai îngrijorați cu privire la problemele economice din țară și modul în care politicile fiscale le pot afecta situația financiară, conform sondajului INSCOP Research publicat în iunie 2025.

Măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan au reușit să evite un scenariu dezastruos pentru țară din cauza deficitului în creștere, însă majorarea TVA și creșterile de taxe apasă greu asupra bugetului românilor, care sunt nevoiți să-și regândească cheltuielile. Aceste aspecte se răsfrâng într-un consum mai moderat și într-o creștere economică modestă.

