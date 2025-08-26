Timișul îi suflă în ceafă Clujului la salarii. Cât e câștigul mediu net în județ?

În Cluj-Napoca, salariul mediu net a scăzut în prima lună de vară a acestui an, iar județul Timiș se apropie tot mai mult în acest clasament național.

Salariul mediu net din județul Cluj a scăzut în luna iunie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

În iunie 2025, salariul mediu net în județul Cluj a fost de 6.633 lei, mai mic cu 107 lei comparativ cu luna anterioară și cu 614 lei mai mare față de aceeași lună a anului 2024, potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Cluj.

Conform sursei citate, salariul mediu brut în județul Cluj a fost de 11.116 lei, în scădere cu 169 lei față de luna precedentă și mai mare cu 1.308 lei față de luna iunie a anului 2024.

Clujul, primul după Capitală în topul salariilor și angajațiilor

Câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.539 lei. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București (7.051 lei), județul Cluj (6.633 lei) și județul Timiș (6.192 lei).

Efectivul salariaților din județul Cluj, la sfârșitul lunii iunie 2025 a fost de 290.681 persoane, în scădere cu 216 persoane comparativ cu luna mai 2025 și cu 3.509 persoane mai multe față de luna iunie 2024.

Capitala București are cel mai mare numar de salariați (1.110.510 persoane) fiind urmată de județele Cluj (290.681 persoane), Timiș (273.081 persoane), Brașov (205.497 persoane), Ilfov (204.840 persoane) și Iași (201.836 persoane).

Analiza datelor lunii iunie 2025 cu privire la distribuția salariaților pe ramuri ale economiei naționale, la nivelul fiecărui județ arată că:

în industrie și construcții, cei mai mulți salariați sunt în: București (219.388 persoane), județul Timiș (101.562 persoane) și județul Cluj (84.388 persoane)

în servicii cei mai mulți salariați sunt în: București (888.154 persoane), județul Cluj (203.545 persoane) și județul Timiș (165.279 persoane).

Cele mai mici salarii medii nete din luna iunie s-au înregistrat în județele: Vrancea (4034 lei), Vaslui (4126) și Botoșani (4131 lei).

