Inflația se apropie de 10%, peste prognozele BNR. Prețurile au crescut semnificativ în urma liberalizării pieței de energie.

Rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, peste așteptările Băncii Naționale a României. Energia electrică s-a scumpit cu peste 65% după eliminarea schemelor de plafonare, iar prețurile la produsele alimentare au urcat cu 8,92%.

Rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflația va forma o „cocoașă” în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

Prețurile la alimente au explodat în ultima lună a verii

De la lună la lună, în august fructele proaspete s-au ieftinit cu 5,13% iar serviciile de cosmetică s-au scumpit cu 5,62%.

În categoria mărfurilor alimentare au fost consemnate creșteri de preț importante la cacao și cafea, cu un plus de 19,03% în august 2025 față de august 2024 și ulei comestibil - 11,07%.

În ceea ce privește evoluția prețurilor în interval de un an, la alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat la

*fructele proaspete + 41,73%,

*fructe și conserve din fructe + 27,05%,

*cacao și cafea + 19,03%

*citrice + 14,79%

*pâine + 9,45%

*uleiul comestibil + 11,07%

*ouă + 8,74%,

*laptele de vacă + 9,93%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 7,64%, iar cel al vinului cu 7,11%. O altă majorare importantă a tarifelor în august se constată și la margarină + 9,35%.

Chirii mai scumpe cu peste 10%

În ceea ce privește serviciile - serviciile de reparații auto au înregistrat o creștere de 13,78%, urmate de serviciile poștale + 12,45%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 10,55%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,30%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 10,93%.

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna august, cu 65,73%

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna august, cu 65,73% în ritm anual și 2,56% față de luna precedentă, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate joi.

Alte majorări ale tarifelor au mai fost consemnate la energia termică - +13,63%, detergenți - +8,37%, tutun și țigări - + 8,67%.

În ceea ce privește călătoriile cu trenul, prețul biletelor CFR s-a majorat cu 18,59%.

De asemenea, în luna august, medicamentele și-au majorat prețurile cu 5,25%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%” de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creștere la 21%, de la 19% anterior, și doar o sigură cotă redusă, de 11%.

