România a evitat la limită o recesiune economică adâncă. Economiști UBB: „Prin măsurile fiscale a fost evitat un scenariu mult mai grav”.

Deși tăierile realizate de Guvern au provocat nemulțumiri și proteste, fără măsurile fiscale România s-ar fi lovit de o criză bancară și nu ar fi putut evita recesiunea economică.

România a evitat la limită o criză economică profundă|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Cu o inflație galopantă și un deficit bugetar în creștere, statul a adoptat o serie de măsuri dificile, dar necesare pentru economie, consideră economiștii UBB, care arată că România a fost aproape de o recesiune economică adâncă.

De altfel, la mijlocul lunii august, CFA România avertiza că România se confruntă cu un „risc foarte crescut de recesiune”, dacă scăderea activității economice se va menține.

România a evitat la limită o criză economică profundă

Măsurile fiscale recente au adus o serie de nemulțumiri și proteste, dar ele „au evitat un scenariu mult mai grav” pentru economie, se arată în analiza publicată de economiștii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universității Babeș-Bolyai în cadrul proiectului de cercetare Romanian Economic Monitor.

Cum arată scenariul evitat de România prin aceste măsuri?

„Guvernul ar fi fost forțat ulterior să adopte măsuri de austeritate și mai dure pentru reducerea deficitului, ceea ce ar fi condus la o recesiune economică adâncă.

Sursa: Romanian Economic Monitor – Facebook

Scăderea valorii titlurilor de stat ar fi putut provoca o criză bancară, acestea reprezentând o parte importantă a activelor băncilor.

Aceste incertitudini ar fi descurajat investițiile străine și ar fi afectat relațiile economice externe ale României, îngreunând și mai mult redresarea economică”, notează economiștii UBB.

Primul pachet fiscal adoptat de Guvern, care a intrat în vigoare la 1 august și a vizat măsuri de creștere a TVA, aplicarea impozitului pe dividende și a contribuției la sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei a fost esențial pentru evitarea unei crize economice severe.

În urma acestor demersuri, Agenția Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus” cu perspectivă negativă și a avertizat asupra deficitului și datoriei publice.

Însă, după cum semnalează economiștii UBB, deficitul bugetar va depăși 8% din PIB la finalul lui 2025.

Economiștii atrag atenția că, pe lângă măsurile urgente adoptate în luna august, este imperativă implementarea unor reforme complementare, care să vizeze corectarea disfuncționalităților din sistemul public și fiscal, precum eliminarea redundanțelor din aparatul public, optimizarea cheltuielilor statului și eliminarea excepțiilor fiscale nejustificate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: