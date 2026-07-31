Emil Boc: „Am terminat de asfaltat cele șase benzi dintre Podul Calvaria și intrarea în Florești!” Când vor fi gata toate lucrările?

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că a fost finalizată asfaltarea tronsonului cu șase benzi de circulație dintre Podul Calvaria și intrarea în comuna Florești.

Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat finalizarea lucrărilor de asfaltare a tronsonului cu șase benzi de circulație dintre Podul Calvaria și intrarea în comuna Florești. | Foto: captură video / Facebook - Emil Boc

Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat finalizarea lucrărilor de asfaltare a tronsonului cu șase benzi de circulație dintre Podul Calvaria și intrarea în comuna Florești.

Edilul spune că întregul proiect, inclusiv recepția lucrărilor, marcajele și benzile dedicate transportului public, ar urma să fie finalizat până la 1 septembrie.

Emil Boc a verificat vineri stadiul lucrărilor de pe traseul Cluj-Napoca – Florești și a declarat că obiectivul administrației locale este ca toate intervențiile să fie încheiate înainte de începutul toamnei.

Emil Boc: „La 1 septembrie să fie gata toate lucrările”

Potrivit primarului, pe tronsonul recent asfaltat vor fi amenajate și benzi dedicate transportului în comun, pentru a fluidiza circulația pe una dintre cele mai aglomerate artere din zona metropolitană.

„Am terminat de asfaltat șase benzi de circulație pe partea aceasta care vine din Cluj-Napoca spre Calea Florești până la intrarea în comuna Florești. Sunt aici pentru a mă asigura că respectăm ceea ce am promis, ca la 1 septembrie să fie gata toate lucrările: recepția, finisajele, marcajele și benzile dedicate autobuzelor”, a declarat Emil Boc.

3,5 kilometri de bandă dedicată autobuzelor

Edilul a precizat că, odată cu finalizarea proiectului, transportul public va beneficia de 3,5 kilometri de bandă dedicată, pe traseul dintre zona viitorului Spital Regional de Urgență și Podul Calvaria.

„Vom avea 3,5 kilometri de bandă dedicată autobuzelor, din Florești, de la unitatea militară unde se construiește Spitalul Regional de Urgență, până la Podul Calvaria. Astfel vom fluidiza traficul pe această rută”, a spus Boc.

Bandă reversibilă în Florești din 2027

Primarul a anunțat că proiectul va continua și în comuna Florești, unde administrația locală intenționează să amenajeze încă aproximativ 4 kilometri de bandă reversibilă.

„Anul viitor, Primăria Florești va realiza încă aproximativ 4 kilometri de bandă reversibilă, astfel încât să avem un traseu de peste 7,5 kilometri de bandă dedicată transportului în comun, care va ușura și mai mult traficul pe această rută Cluj-Napoca – Florești”, a afirmat edilul.

„Suntem cu ochii pe ei”

La finalul vizitei pe șantier, Emil Boc a transmis că urmărește îndeaproape evoluția lucrărilor și că își dorește ca investiția să fie dată în folosință la termen.

„Sunt cu ochii pe ei, pentru că și voi sunteți cu ochii pe noi, pentru a ne asigura că 1 septembrie ne găsește cu întreaga lucrare finalizată, recepționată, pusă în circulație și cu un confort mai bun pentru cetățenii care locuiesc în această zonă și, de ce nu, pentru noi toți”, a declarat Emil Boc.

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