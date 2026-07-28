Peștera Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase peșteri din România, ar putea fi deschisă pentru turiști. Radu Rațiu: „Identificăm soluții pentru amenajarea unor trasee de vizitare sigure și accesibile”.

Consiliul Județean Cluj pregătește amenajarea Peșterii Humpleu pentru includerea în circuitul turistic. Aceasta este una dintre cele mai spectaculoase și impresionante formațiuni carstice din Munții Apuseni.

Peștera Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase peșteri din România, ar putea fi deschisă pentru turiști. Radu Rațiu: „Identificăm soluții pentru amenajarea unor trasee de vizitare sigure și accesibile”.|Foto: Consiliul Județean Cluj

Peștera Humpleu, unul dintre cele mai spectaculoase obiective naturale din Cluj, ar putea fi inclusă în circuitul turistic și accesibilă publicului.

Consiliul Județean Cluj pregătește amenajarea Peșterii Humpleu pentru includerea în circuitul turistic|Foto: Consiliul Județean Cluj

La inițiativa vicepreședintelui Radu Rațiu, Consiliul Județean va încheia un parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Administrația Parcului Natural Apuseni, pentru amenajarea peșterii ca obiectiv turistic.

Peștera Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase peșteri din România, ar putea fi deschisă pentru turiști. Radu Rațiu: „Identificăm soluții pentru amenajarea unor trasee de vizitare sigure și accesibile”.

Datorită valorii sale științifice și dimensiunilor impresionante, peștera a fost inclusă în patrimoniul speologic national, iar Consiliul Județean face demersuri pentru introducerea în circuitul turistic.

Concret, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a inițiat un proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni, în vederea punerii în valoare a Peșterii Humpleu, prin dezvoltarea și amenajarea acesteia ca obiectiv turistic.

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj: „Identificăm soluții pentru amenajarea unor trasee de vizitare sigure și accesibile”|Foto: monitorulcj.ro

„Acordul reprezintă un prim pas concret pentru identificarea și implementarea celor mai potrivite soluții de punere în valoare a ariilor naturale protejate din județ. Un obiectiv important îl reprezintă Peștera Humpleu, un veritabil spectacol al naturii, care, în prezent, poate fi vizitată doar de speologi și de persoanele care dispun de echipament specializat, în baza unui acord prealabil. Ne dorim ca, împreună cu Administrația Parcului Natural Apuseni, să identificăm soluții pentru amenajarea unor trasee de vizitare sigure și accesibile publicului larg”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Peștera Humpleu este amplasată în perimetrul Parcului Natural Apuseni, la o altitudine de aproximativ 1.220 m, fiind situată pe raza comunei Mărgău, în apropierea localității Doda Pilii.

Are o suprafață de 349,58 de hectare, fiind cel mai mare cavernament natural al României, cu 12 săli care depășesc 100 m lungime, dintre care cea mai mare atinge 600 m. Toate aceste săli și o parte din galeriile peșterii sunt bogat ornate cu speleoteme de o deosebită varietate, unele dintre ele având dimensiuni excepționale. Datorită valorii sale științifice și dimensiunilor impresionante, peștera a fost inclusă în patrimoniul speologic național. Peștera reprezintă și un habitat important pentru diferite specii de lilieci și alte viețuitoare adaptate mediului subteran. De asemenea, este un loc valoros pentru cercetările speologice și geologice, datorită dezvoltării sale complexe și formațiunilor carstice bine conservate.

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