Radu Rațiu, vizită în teren pe șantierul Spitalului Pediatric Monobloc: „Este un proiect esențial pentru Cluj".

Lucrările avansează în teren la Spitalul Pediatric Monobloc. Construirea efectivă a structurilor aferente viitorului spital ar putea fi realizată în acest an: „Proiectul va ridica standardele sistemului medical din întreaga regiune”, spune Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările la viitorul Spital de Copii din Cluj-Napoca, realizat în sistem monobloc, sunt în plină desfășurare și înaintează în teren.

„Este un proiect esențial pentru Cluj, care va oferi condiții moderne de tratament pentru copii și va ridica standardele sistemului medical din întreaga regiune”, spune vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, în urma vizitei efectuate în teren.

Proiectul Spitalului Pediatric Monobloc avansează în teren, fiind parcurse etape esențiale pentru realizarea fundației.

La începutul săptămânii, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj a efectuat o vizită în teren la viitorul obiectiv medical și a arătat că lucrările avansează conform graficului stabilit.

Mai mult, în acest an ar putea debuta lucrările propriu-zise la construcția unității medicale cu impact regional:

„Am fost astăzi pe șantierul viitorului Spital Pediatric Monobloc din Borhanci, unde lucrările prind contur și se desfășoară conform graficului stabilit”, a notat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj în urma vizitei efectuate luni în teren pe șantierul Spitalului Pediatric Monobloc.

„Ne apropiem de finalizarea etapei de turnare a fundațiilor și continuăm într-un ritm susținut. Ne dorim ca în acest an să depășim etapa substrucțiilor și să trecem la construirea efectivă a structurilor aferente viitorului spital.

Este un proiect esențial pentru Cluj, care va oferi condiții moderne de tratament pentru copii și va ridica standardele sistemului medical din întreaga regiune”, a notat Radu Rațiu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Spital pediatric unic în România

De importanță vitală pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie, viitorul Spital Pediatric Monobloc va avea un regim de înălțime de S+P+5E+Etaj tehnic și va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI. Vor fi 8 săli de operație, 18 secții din care secție îngrijiri cronice și paliative, ATI, compartiment arși etc.

Construirea Spitalului Pediatric Monobloc a fost atribuită asocierii BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG’ART S.R.L, valoarea acestuia fiind de 970.011.238,95 lei, fără TVA.

Lucrările în teren la Spitalul Pediatric Monobloc au debutat în martie 2025, în urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

