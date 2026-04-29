Drum care va lega Cluj-Napoca de A3. Vicepreședinte CJ, Radu Rațiu: „Nu va mai trebui să mergem la Gilău sau Tureni”.

Consilierii județului Cluj au dat undă verde proiectului care prevede un drum de legătură între Cluj-Napoca și Autostrada Transilvania.

Traseului drumului care va lega Cluj-Napoca de A3 prin nodul de la Ciurila | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consilierii județului Cluj au aprobat, miercuri, 29 aprilie 2026, în cadrul unei ședinte ordinare, fișa de proiect a cheltuielilor și a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte care vizează următoarea perioadă de programare - Infrastructură rutieră”- Drum de legătură între nodul Ciurila propus de MT pe autostrada A3 Km 33 și Centura Metropolitană TR 35, SMIS 365426.

Radu Rațiu: Drumul va lega Cluj-Napoca de A3 fără să mai mergem la Gilău sau Tureni

Mai exact este vorba de un drum, în lungime de aproximativ 14,5 km, care va face legătura între municipiul Cluj-Napoca și Autostrada Transilvania, fără a mai fi nevoie trecerea prin Gilău sau Tureni pentru a ajunge pe A3.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a spus că acest drum este foarte important.

„Vrem să depunem proiectul la finanțare europeană, pentru perioada 2028-2034. Ce avem noi astăzi, aici este un acord cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, astfel încât prin ADR să ne fie decontată valoarea proiectării din acest drum, astfel încât să nu cheltuim niciun ban din bugetul Consiliului Județean Cluj. Proiectul este important atât pentru municipiul Cluj-Napoca, cât și pentru zona metropolitană, pentru că ar face legătura directă între Cluj-Napoca și Autostrada A3. Nu ar trebui să mergem nici la Gilău, nici la Tureni.”, a explicat Radu Rațiu, în cadrul ședinței de Consiliu Județean.

Potrivit vicepreședintelui CJ Cluj, drumul ar porni din capătul cartierului Mănăștur, de la intersecția cu Bucium, pe viitoarea centură metropolitană și ar merge undeva pe teritoriul comunei Florești, lateral de satul Tăuți, până la acel nod proiectat de intrare în autostradă la Ciurila.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe a explicat că drumul nu va trece direct prin localitatea Ciurila, ci va fi la un sens giratoriu la ieșirea din Ciurila spre Săvădisla.

„Ocolește tot ce înseamnă localitatea Ciurila și toate celalalte. Nu ieșim de pe autostradă în comună. Este mult în afara localității. În extravilan, practic, oarecum, în exteriorul comunei.”, a precizat Alin Tișe

„Se aprobă valoarea totală a fișei de proiect Elaborarea documentației tehnico-economice pentru dezvoltarea Infrastructurii rutiere de interes județean - Drum de legătură între nodul Ciurila propus de MT pe autostrada A3 Km 33 și Centura Metropolitană TR 35, în cuantum de 2.111.450 lei (inclusiv TVA)”, potrivit referatului de aprobare.

În conformitate cu bugetul proiectului, valoarea estimată totală a proiectului este de 2.111.450 lei (inclusiv TVA) din care:

Valoarea totală eligibilă este de 1.486.595,85 lei (inclusiv TVA) din care:

din care: Valoare totală nerambursabilă 1.456.863,93 lei (inclusiv TVA)

Valoare totală contribuție proprie 29.731,92 lei (inclusiv TVA)

Valoare totală neeligibilă 654.586,07 lei (inclusiv TVA)

Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se va finanța prin Programul Regional Nord Vest 2021-2027, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și bugetul Consiliului Județean Cluj pe anii 2024-2027.

În 2022, valoarea preconizată a investiției era de 18.750.000 euro.

Potrivit referatului de aprobare, în cadrul acestui proiect UAT Județul Cluj își propune realizarea documentației tehnice, respectiv:

1 documentație de tip Studiu de Fezabilitate (SF);

1 documentație de tip Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC);

1 documentație de tip Proiect Tehnic cu Detalii de Execuție (PT + DE).

„Aceste documentații vor acoperi integral toate componentele investiției. Elaborarea acestor documentații va permite implementarea completă a proiectului”, se mai arată în referat.

