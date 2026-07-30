Peste 150 de tone de deșeuri colectate de clujeni la noul Centru integrat de colectare selectivă. Viceprimarul Dan Tarcea: „O investiție bună își confirmă utilitatea și contribuie la un oraș mai curat”.

În doar zece zile, clujenii au dus peste 150 de tone de deșeuri la noul Centru integrat de colectare selectivă de pe strada Platanilor. „Reacția din primele zile confirmă un lucru simplu: atunci când au la îndemână o soluție clară, oamenii o folosesc”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Peste 150 de tone de deșeuri colectate de clujeni la noul Centru integrat de colectare selectivă. Viceprimarul Dan Tarcea: „O investiție bună își confirmă utilitatea și contribuie la un oraș mai curat”|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Noul Centru de colectare separată cu aport voluntar (CAV), inaugurat recent la Cluj-Napoca, își dovedește utilitatea: în doar zece zile, peste 150 de tone de deșeuri au fost transportate de clujeni cu peste 500 de mașini.

Peste 150 de tone de deșeuri colectate de clujeni la noul Centru integrat de colectare selectivă. Viceprimarul Dan Tarcea: „O investiție bună își confirmă utilitatea și contribuie la un oraș mai curat”|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

„Este primul centru de acest tip din România, la Cluj. Și, în acest moment, este singurul”, spune viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea.

Peste 150 de tone de deșeuri colectate de clujeni la noul Centru integrat de colectare selectivă. Viceprimarul Dan Tarcea: „O investiție bună își confirmă utilitatea și contribuie la un oraș mai curat”

Centrul a fost realizat de Primăria Cluj-Napoca în urma unei investiții de 29,6 milioane de lei, finanțate prin PNRR.

„Nu le putem cere oamenilor să colecteze corect dacă nu le oferim și o soluție simplă.

Pentru asta am deschis Centrul Integrat de Colectare Separată prin Aport Voluntar. Puteți aduce gratuit lucrurile de care nu mai aveți nevoie, pentru ca ele să nu ajungă lângă punctele de colectare dintre blocuri, pe câmpuri sau la marginea pădurilor.

În doar 10 zile, ați venit la centru cu peste 500 de mașini și ați predat peste 150 de tone de deșeuri”, a anunțat viceprimarul Dan Tarcea într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Noul Centru reprezintă o soluție concretă și modernă pentru predarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate prin sistemul obișnuit|Foto: primariaclujnapoca.ro

După cum semnalează Dan Tarcea, reacția din primele zile confirmă faptul că, atunci când au la îndemână o soluție clară, oamenii o folosesc:

„Pentru mine, asta înseamnă o investiție bună: una care își dovedește utilitatea, reduce apariția depozitelor ilegale și face Clujul mai curat”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea în mesajul citat.

Centrul integrat de colectare separată (CAV), situat pe strada Platanilor (Someșeni), este deschis de luni până vineri în intervalul 12:00–20:00 și sâmbătă, de la 09:00–15:00.

Ce tipuri de deșeuri pot fi predate?

Serviciul este gratuit și se adresează persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, care au un contract de salubrizare valabil.

La centru pot fi predate o diversitate mare de deșeuri provenite din gospodării, inclusiv:

*mobilier și obiecte voluminoase;

*echipamente electrice și electrocasnice;

*textile, hârtie, carton, plastic și sticlă;

*deșeuri vegetale și materiale rezultate din renovări;

*anvelope, baterii și acumulatori;

*medicamente expirate și uleiuri uzate.

Pentru unele categorii sunt prevăzute limite cantitative zilnice sau anuale, conform regulamentului publicat pe site-ul Primăriei.

În incinta centrului sunt permise autoturismele, furgonetele și autoutilitarele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, precum și vehiculele cu remorcă utilizate pentru transportul deșeurilor.

Centrul este dotat cu instalații și echipamente pentru sortarea, mărunțirea, compactarea și valorificarea diferitelor categorii de deșeuri.

Noul CAV- Centru de colectare separată cu aport voluntar, situat pe strada Platanilor, a fost inaugurat luni, 20 iulie. Investiția urmărește reducerea depozitării necontrolate, recuperarea materialelor reciclabile și reintroducerea acestora în circuitul economic, pentru un oraș mai curat și mai responsabil.

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