Centru integrat de deșeuri, investiție de 5 milioane de euro din fonduri europene, inaugurat la Cluj. Emil Boc: „Un proiect important pentru un oraș curat, prin care deșeurile sunt colectate gratuit”.

Cel mai modern centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor, proiect european dezvoltat de administrația locală, a fost inaugurat la Cluj. Demersul este unul inovator și permite prelucrarea multiplă a deșeurilor, care sunt colectate gratuit.

Centru integrat de deșeuri, investiție de 5 milioane de euro din fonduri europene, inaugurat la Cluj. Emil Boc: „Un proiect important pentru un oraș curat, prin care deșeurile sunt colectate gratuit”.|Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Clujul dispune de cel mai modern centru de preluare și prelucrare a deșeurilor la nivel național.

Centru integrat de deșeuri, investiție de 5 milioane de euro din fonduri europene, inaugurat la Cluj. Emil Boc: „Un proiect important pentru un oraș curat, prin care deșeurile sunt colectate gratuit”.|Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Noul centru integrat pentru colectarea deșeurilor prin aport voluntar, investiție de peste 5 milioane de euro, a fost inaugurat, luni, de primarul Emil Boc, împreună cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prefectul Maria Forna, viceprimarul Dan Tarcea și reprezentanți ai administrației publice.

Centru integrat de deșeuri, investiție de 5 milioane de euro din fonduri europene, inaugurat la Cluj. Emil Boc: „Un proiect important pentru un oraș curat, prin care deșeurile sunt preluate gratuit”.

Investiția oferă clujenilor un spațiu dedicat unde pot preda gratuit multiple tipuri de deșeuri care nu pot fi colectate în sistemul clasic.

Deschiderea noului centru de colectare gratuită a deșeurilor, cu excepția deșeurilor menajere, reprezintă un pas concret în lupta cu abandonarea și depozitarea ilegală a gunoaielor.

„Centrul integrat de colectare selectivă a deșeurilor cu aport voluntar, de pe strada Platanilor, reprezintă o investiție de 5 milioane de euro din fonduri PNRR. Orice tip de deșeuri, cu excepția deșeurilor menajere, sunt colectate gratuit de Primărei la acest centru integrat.

Orice deșeuri electronice, deșeurile vegetale sau moloz din construcții, pot fi duse la acest centru și sunt preluate în regim gratuit. De la canapele, frigidere sau mașină de spălat, uleiuri sau cauciucuri, toate sunt colectate gratuit la noul centru realizat de administrația locală din fonduri europene”, a declarat primarul Emil Boc.

Trasabilitatea necesară este respectată: molozul se prelucrează și se transformă în material pentru asfalt, partea de deșeuri vegetale în compost pentru agricultură etc.

Emil Boc, alături de ministrul mediului Diana Buzoianu, la inaugurarea Centrului integrat de deșeuri prin aport voluntar din Cluj-Napoca|Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

„Este important, pentru că nu mai există o scuză pentru nimeni astăzi în ceea ce privește abandonarea deșeurilor.

Sunt două condiții care trebuie respectate: domiciliul în Cluj-Napoca și buletinul pe Cluj. Și să aibă contractul de salubritate încheiat: dacă ești la bloc, e încheiat prin asociația de proprietari, dacă ești la casă, contract de salubritate cu firma de specialitate. Aceste lucruri sunt necesare, atât”, a mai adăugat edilul Emil Boc.

90 de milioane de lei pentru centrele de aport voluntar din Cluj

Astfel, noul centru integrat de deșeuri inaugurat la Cluj se adresează persoanelor fizice și vine să sprijine eforturile de a avea un oraș mai curat.

„România curată nu trebuie să fie doar un proiect de viitor, ci un proiect care trebuie concretizat în prezent. Rolul autorităților locale pentru asigurarea infrastructurii necesare în preluarea și prelucrarea deșeurilor este esențial.

Proiectul din Cluj este primul centru mare de aport voluntar inaugurat în țară. În județul Cluj avem, prin PNRR, peste 90 de milioane de lei care vor fi investiți în proiecte de centre de aport voluntar mici, în centrul mare de aport voluntar, în proiecte de împăduriri și proiecte de apă și canal”, a declarat ministrul Mediului Diana Buzoianu.

Centrul este complet echipat pentru sortare, reciclare și pregătire pentru reutilizare, contribuind direct la reducerea poluării și la tranziția către economia circulară.

Astfel, clujenii vor putea aduce la noul centru de la deșeurile obișnuite - îmbrăcăminte, încălțăminte - la deșeuri periculoase precum vopsele, baterii, ulei, echipamente electrice, cauciucuri sau moloz, inclusiv deșeuri din construcții.

Valoarea totală a proiectului este de peste 5 milioane de euro, iar noul obiectiv realizat la Cluj contribuie la modernizărea sistemelor de gestionare a deșeurilor, la colectarea separate a gunoaielor, precum și la revalorificarea acestora în bprincipiilor economiei circulare.

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