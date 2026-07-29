Ministrul Apărării oferă primele explicații despre alerta cu bombă din Portul Constanța. Radu Miruță: „Un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia!”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că alerta cu bombă care a dus la evacuarea unor clădiri din Portul Constanța a fost transmisă de pe două numere de telefon din afara României, unul cu prefix de Ucraina și unul cu prefix de Polonia.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, alerta cu bombă care a determinat evacuarea unor clădiri din Portul Constanța a fost transmisă de pe două numere de telefon din străinătate, cu prefixe de Ucraina și Polonia. | Foto: Radu Miruță - Facebook

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, alerta cu bombă care a determinat evacuarea unor clădiri din Portul Constanța a fost transmisă de pe două numere de telefon din străinătate, cu prefixe de Ucraina și Polonia.

Potrivit acestuia, mesajul audio în limba română ar fi fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale, conform ziare.com.

Apelurile au fost făcute din afara României

Radu Miruță a oferit primele detalii despre ancheta declanșată în urma amenințării cu bombă din Portul Constanța.

„A fost semnalizată o alertă cu bombă de pe două numere de telefon din afara României. Un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia. Se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Mesajul ar fi fost creat cu inteligență artificială

Potrivit ministrului, apelurile conțineau un mesaj audio în limba română, iar primele evaluări ale specialiștilor indică faptul că vocea a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligența artificială”, a explicat Radu Miruță.

Verificările sunt în desfășurare

Ministrul a precizat că toate instituțiile competente continuă verificările pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Acesta a subliniat că activitatea întregului port nu a fost oprită, însă mai multe persoane au fost evacuate din clădirile pentru care Serviciul Român de Informații a considerat necesară aplicarea măsurilor de siguranță.

„Nu a fost închis portul, au fost oameni evacuați din niște clădiri unde cei de la Serviciul Român de Informații au considerat necesar”, a afirmat Miruță.

Alerta a vizat terminalul de pasageri

Alerta cu bombă a fost declanșată miercuri în Portul Constanța, vizând terminalul de pasageri și zona Porții 1. Autoritățile au intervenit conform procedurilor specifice, iar ancheta este în desfășurare pentru identificarea persoanelor responsabile de transmiterea amenințării.

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