Un atacant cu peste 200 de meciuri în Superligă a bătut palma cu CFR Cluj!

Cu toate că se află într-o situaţie gravă din punct de vedere financiar, CFR Cluj a mai reuşit un transfer în această vară.

CFR Cluj a mai transferat un jucător în această vară / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a mai făcut un transfer în această vară!

Rămasă cu doar un atacant în lot după plecarea lui Luka Zahovic, ardelenii s-au înţeles cu Sergiu Buş (33 de ani), jucător crescut chiar la academia clubului, anunţă ProSport.

Rămas liber de contract după despărţirea de Hermannstadt, echipă care a retrogradat în eşalonul secund în sezonul trecut, Buş revine, astfel, pentru a treia sa perioadă în Gruia.

El a mai jucat pentru vişinii între 2010-2013 şi în 2022, iar în acest sezon se va lupta cu Stefan Drazic pentru un post de titular. Sârbul a debutat excelent la CFR, reuşind două goluri în primul său meci, contra FC Voluntari.

Jucătorul are o vastă experienţă în prima ligă a României, unde a disputat în total 231 de meciuri pentru CFR, ASA Tg. Mureş, Gaz Metan Mediaş, Corona Braşov, Astra Giurgiu, FCSB, Chindia, Poli Iaşi şi Hermannstadt.

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