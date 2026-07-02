Podul provizoriu pentru podul Garibaldi din Cluj-Napoca prinde contur. Viceprimarul Dan Tarcea anunță stadiul lucrărilor.

Lucrările continuă la podul provizoriu pentru podul Garibaldi din Cluj-Napoca, iar viceprimarul Dan Tarcea a prezentat situația din teren.

Lucrările continuă la podul provizoriu pentru podul Garibaldi din Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Dan Tarcea

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea a răspuns întrebărilor cetățenilor legate de podul provizoriu pentru podul Garibaldi.

Stadiul lucrărilor la podul provizoriu pentru podul Garibaldi din Cluj-Napoca

Acesta a revenit în șantier pentru a arăta exact stadiul lucrărilor și ce mai trebuie făcut. El a anunțat că structura podului este vizibilă, dar lucrarea nu este finalizată încă.

„Podul provizoriu de la Garibaldi prinde contur. Se continuă asamblarea, se lucrează la elementele de sprijin, iar în cursul acestei luni, structura va fi ridicată cu macarale, deplasată pe role și pusă pe poziție finală. Dupa aceea, podul provizoriu va fi pregăti pentru circulație”, a anunțat Dan Tarcea, joi, 2 iulie 2026, pe Facebook.

Viceprimarul a mai spus că lucrarea continuă și că totul trebuie să fie făcut corect.

„Este important ca fiecare pas să fie făcut corect și în siguranță, înainte ca podul provizoriu să poată fi deschis circulației. Știu că traficul din zonă este dificil, mai ales pentru cei care circulă zilnic prin Grigorescu. Tocmai de aceea voi continua să comunic direct din teren, pe măsură ce lucrările avansează”, a mai spus Dan Tarcea.

Podul provizoriu este o etapă necesară pentru reconstrucția Podului Garibaldi și pentru păstrarea legăturii dintre Grigorescu și restul orașului pe durata lucrărilor.

La începutul lunii iunie 2026, au fost anunțate restricții de circulație ca urmare a începerii lucrărilor de execuție la podul provizoriu în dreptul străzii George Coșbuc, care va lega strada Splaiul Independenței de Bulevardul 1 Decembrie 1918

Contractul pentru modernizarea podului Garibaldi a fost semnat, vineri, 15 mai 2026, la Primăria Cluj-Napoca.

Licitația pentru realizarea proiectului a fost lansată în vara anului trecut, iar șase firme au depus oferte: licitația a fost câștigată de Geiger Transilvania (din județul Mureș), însă oferta a fost contestată de ARL Cluj. În aprilie 2026, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă.

Astfel, după semnarea contractului, implementarea proiectului de modernizare a podului Garibaldi a intrat în linie dreaptă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: