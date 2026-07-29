Seceta oprește centrala nucleară de la Cernavodă. Ambele reactoare sunt închise!

Nuclearelectrica a anunțat că va opri în mod controlat și reactorul 2 al Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, pe fondul nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Nuclearelectrica a anunțat că va opri controlat și Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. | Imagine generată cu ajutorul AI

Nuclearelectrica a anunțat că va opri controlat și Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Cu două zile în urmă, compania a oprit și Unitatea 1, fiind pentru prima dată în ultimii ani când ambele reactoare sunt închise din cauza debitului redus al fluviului, Conform Agerpres.ro.

Al doilea reactor va fi deconectat de la Sistemul Energetic Național

Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, Unitatea 2 va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național fie în seara zilei de 29 iulie, fie în dimineața zilei de 30 iulie, în funcție de evoluția nivelului Dunării.

Compania precizează că măsura este luată în baza procedurilor aplicabile în situații de secetă severă și are caracter preventiv.

Seceta severă a dus la un nivel fără precedent al Dunării

Nuclearelectrica explică faptul că oprirea reactorului este determinată de nivelul extrem de scăzut al Dunării, apa fluviului fiind utilizată în procesul tehnologic al centralei.

Decizia a fost luată pe baza celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Măsură pentru menținerea siguranței nucleare

Reprezentanții companiei subliniază că, atunci când parametrii asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, sunt aplicate măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță.

Acestea pot include oprirea uneia sau chiar a ambelor unități de producție, în conformitate cu standardele de securitate nucleară.

Reactoarele vor fi repornite când condițiile o vor permite

În prezent, Unitatea 1 se află în stare sigură, după oprirea controlată din 27 iulie.

Nuclearelectrica a transmis că monitorizează permanent evoluția nivelului Dunării și va reconecta cele două unități la Sistemul Energetic Național imediat ce condițiile vor permite acest lucru, cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: